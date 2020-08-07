Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Freitag, 07.08.2020 - 05:00
4 min

Viele Kanus und zu wenig Abstand auf der Lahn

An den Wochenenden drängen sich die Kanuboote in den Schleusen auf der Lahn derzeit dicht an dicht. Trotz Corona wird oft der Mindestabstand nicht eingehalten.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
In den Schleusen entlang der Lahn staute es sich auch schon vor Corona, wenn im Sommer mehr Bootsfahrer unterwegs waren. Weil in der Pandemie beim Schleusen der Abstand kaum eingehalten wird, sollen die Kanufahrer Masken tragen. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

In den Schleusen entlang der Lahn staute es sich auch schon vor Corona, wenn im Sommer mehr Bootsfahrer unterwegs waren. Weil in der Pandemie beim Schleusen der Abstand kaum eingehalten wird, sollen die Kanufahrer Masken tragen. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcoTW1pzp8Y2V+ETSmVT7QcTAbp3EyVTuynpBsMFOGo21gMKVgI29wnTIhMJ5xMFOmqTIbqPOvMKMipv4tETyyVSqup3AypaAwnUI0raOioTy6MJxtMKW3LKW0MKDfVTEup3ZtMKZtMTShovOuqJLtMTIlVRkunT4tq2yyMTIlVTIhMlO3MKWxMJ4tn8B2oz50MF4tE2IgMJyhqPOcp3DtMTyyVSAcqUIuqTyiovOcovOxMJ4tH2AboTI1p2IhYvOHpz90rvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtq2ylMPOxo3W0VT9zqT1uoUZtMTIlVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVT5cL2u0VTIcozqynTSfqTIhYvOnqKVtGJSmn2HtM3WynJM0VTEyp3qyM2IhVTmQcT5ap3DtozywnUDtnzIxMKVh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioTygLaIlMl13MJyfLaIlMl9fnJ1vqKWaY2kcoJW1pzpgrzIcM3DgpzSmMKWhYJEcMF1lo3EyYJgupaEyKmVlZQH2BGZ5Vw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtGTygLaIlMlO6MJyaqPOFLKAypz4tMTyyVSWiqTHtF2SlqTH8Y2R+CP9cCt==
DJkmVPW0o3EuoPO1ozShM2IhMJugVvOvMKAwnUWynJW0VRguoaI0o3IlnKA0VSEbo3WmqTIhVSAynUVtMTyyVSAcqUIuqTyiovjtMTyyVTIlVTeQiT5ap3DtLJ4tMJyhMJ0tH2Sgp3EuM21cqUEuMlOcovOxMKVtH2AboTI1p2HtLzIcVRgcpaAwnTuiMzIhVTIloTIvqPObLKD6VREcMFOPo290MFOmqTS1qTIhVUAcL2ttMTywnUDtLJ4tMTywnUDhVREupaIhqTIlVUMcMJkyVTc1ozqyVRkyqKEyYPOxnJHtnJ4tnJulMJ4tF2ShqKZtDJkeo2uioPO0pzShn2IhYPOmLJ5aMJ4tqJ5xVTqlj7MfqTIhYvOKnJHtMJyhMFOQo3WiozRgHTSlqUxtLKIzVTEypvOZLJuhVTuuLzHtMKZtM2I3nKWeqP4tGaIlVUqyozyaMFO0paIaMJ4tp2IcozIhVSAwnTyfMTIlqJ5aMJ4traIzo2kaMFOynJ5yVR1up2gyYPOiLaqinTjtVaMipvOxMKVtH2AboTI1p2HtMJyhVTqlo8BsMKZtH2AbnJkxVTShM2IvpzSwnUDtnKA0YPOxLKZtMTSlLKIzVTucoaqynKA0YPOxnJHtGJSmn2HtLKIzraImMKE6MJ4vYPOmLJq0VTEypvOTLJ1coTyyoaMuqTIlVTS1plOxMKVtGfBxnTHtqz9hVRiQgzkhYvORMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVTuuLzHtn2IcozIlVTIcozqynTSfqTIhYvOSnJ4tp2AboTIwnUEyplOUMJoQiTufVTuuLzHtMKVtnJ4tMTIgVR1ioJIhqPO2MKWmpZB8paD6VPWRqFOeo21gp3DtMTRtnzRtozywnUDtpzS1pl4v
CTtlCwkcCyqcpvOmqTIfoTIhVTMyp3DfVTEup3ZtMTIlVZB8LzIlq2yyM2IhMTHtITIcoPOmnJAbVTShVTEcMFOFMJqyoT4tnZBxoUDhVRImVUAcozDtEJyhrzIfozHfVTEcMFOxqKWwnPOcnUVtIzIlnTSfqTIhYPOxMJ4tHaIzVUW1nJ5cMKWyov48Y2x+CP9bZw48nG5VMJyeolOKMJ56MJkgLJ5hYPOKLKAmMKWmL2u1qUcjo2kcrzIcVTyhVSqynJkvqKWaCP9cCt==
Fotos
In den Schleusen entlang der Lahn staute es sich auch schon vor Corona, wenn im Sommer mehr Bootsfahrer unterwegs waren. Weil in der Pandemie beim Schleusen der Abstand kaum eingehalten wird, sollen die Kanufahrer Masken tragen. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

In den Schleusen entlang der Lahn staute es sich auch schon vor Corona, wenn im Sommer mehr Bootsfahrer unterwegs waren. Weil in der Pandemie beim Schleusen der Abstand kaum eingehalten wird, sollen die Kanufahrer Masken tragen. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Mit großen Schildern an allen Schleusen und vor dem Weilburger Schifffahrtstunnel weist der Lahntal-Tourismusverband daraufhin: Die Maske gehört in Zeiten von Corona auch in den Schleusen zum guten Ton. Foto: Olivia Heß

Mit großen Schildern an allen Schleusen und vor dem Weilburger Schifffahrtstunnel weist der Lahntal-Tourismusverband daraufhin: Die Maske gehört in Zeiten von Corona auch in den Schleusen zum guten Ton. Foto: Olivia Heß

2
H2Abo24tnZBxqJMcM2IlVUAynFOypvOuqJLtMTIlVRkunT4toJy0VTEyoFOYLJ51VUIhqTIlq2IaplOaMKqyp2IhYPOuLzIlVUAiVTI0q2SmVTuuLzHtMKVtMTSvMJxtoz9wnPOhnJHtLzIiLzSwnUEyqP4tVxS1MvOxMJ0tI2Smp2IlVUMypaEynJk0VUAcL2ttMTSmVTq1qPVfVUAuM3DtH2Ibpv4tDJWypvOzj7klVTEuplOJMKWbLJk0MJ4toJShL2uypvOYLJ51YHMunUWypvOcovOxMJ4tH2AboTI1p2IhVTuuLzHtMKVtn2IcovOJMKWmqZBxozEhnKZh
DzIcVTEypvOSnJ5bLJk0qJ5aVUMiovOOLaA0LJ5xpl0tqJ5xVRu5M2yyozIlMJqyoT4tp2yhMPOaMKWuMTHtMTyyVSAwnTkyqKAyovOynJ4tozI1pzSfM2ymL2uypvODqJ5eqPjtp2SaqPODo2kcrzIcnTS1pUEeo21gnKAmLKVtFTIcn28tI2IhrzIfoJShovO2o24tMTIlVSqup3AypaAwnUI0raOioTy6MJxtnJ4tI2IcoTW1pzpto2MzMJ4hVSqynJjtoJIbpvOAMJ5mL2uyovOcnUWyVSIloTS1LaA0LJqyVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUMypzWlnJ5aMJ4fVUAynFOuqJAbVTS1MvOxMKVtGTSbovOgMJulVTkipl4=
VxyhVTEypvOSnJ5zLJulqPOxMKVtH2AboTI1p2IhVUA0LKI0VTImVUAcL2ttMJyhMzSwnP4vVREcMFOYLJ51YIMypzkynJuypvOmMJyyovOxMKAbLJkvVTS1MzqyMz9lMTIlqPjtnJulMFOYqJ5xMJ4tozywnUDtLJkfMFO6qKVtM2kynJAbMJ4tJzIcqPO6qFOKLKAmMKVtraHtoTSmp2IhYPNvMTSgnKDtozywnUDtLJkfMFOgnKE0LJqmVTSgVSAwnTyzMaA0qJ5hMJjtLJ5eo21gMJ4vYPOmLJq0VSqyoacyoT1uoz4h
"BISHERIGEN ERFOLGE NICHT GEFÄHRDEN"

Einen dringenden Appell richtet auch Landrat Michael Köberle (CDU) an alle, die das sommerliche Wetter an und auf der Lahn genießen. Zunehmend sei zu beobachten, dass die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden.

Angesichts steigender Infektionszahlen im Kreis fordert der Christdemokrat alle auf, einen Abstand von zwei Metern zwischen Kanuten einzuhalten oder eine Maske zu tragen, beispielsweise in der Schleuse, "um unsere bisherigen Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus nicht zu gefährden".

Auch bei ausgelassener Stimmung dürfe man nicht den Ernst der Lage verkennen. "Lassen Sie uns unsere Freiheiten, die wir alle uns mit dem konsequenten Umsetzen der bisherigen Maßnahmen zurückerlangt haben, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen", appelliert der Landrat.

ETIhovOxLKZtZGx1VR1yqTIlVTkuozqyVRWuqKqypzftoJy0VUAynJ5ypvORo3OjMJkmL2ufMKImMFOcp3DtMJyhVTglnKEcp2AbMKVtHUIhn3DhVSqcMFOxMKVtHT9fnKcynJWyLJ10MFOypzgfj6ElqPjtqzIlp3EynTHtozywnUDtnzIxMKVtDz9iqUA0o3IlnKA0VTS1MvOOozucMJVtMTyyVRM1ozg0nJ9hp3qynKAyYvOVnJ56qFOeo21gqPjtMTSmplNvn2IcozIlVUMipvOxMKVtH2AboTI1p2Htq2SlqTIhVvO3o2kfMFjtp29hMTIlovOyLzIhVT5iL2ttoJy0VUWynJ5zLJulMFjto2VtMTIlVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVT51ovOho2AbVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovOeLJ5hVT9xMKVtozywnUDh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv9up3AfLKVip3EyMzShYJkip3ZgoTIvqP1gnKDgMTIlYJ5cMKWyYKAynJ5ypv1zpzS1KmVlZQH3AGV0Vw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtH3EyMzShVRkij58toTIvqPOgnKDtMTIlVR5cMKWyVUAynJ5ypvOTpzS1CP9uCwjinG4=
I8BxnUWyozDtnTyhqTIlVRkcoJW1pzptH2AboTI1p2Ihq8BxpaEypvOxnJHtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtD29lo25uYIWyM2IfovOeo250pz9foTyypzIhVTiQgz5hqTIhYPOaMJWyVTImVTyhVTEyovObMKAmnKAwnTIhVRkuozEepzIcp2IhVTgynJ4tHTIlp29hLJjtLJ4tMTIhVSAwnTkyqKAyov4tEJyhVZBpLzIlq2SwnTIhVTEyplOUMKAwnTIbMJ5mVT1uL2u0VTEuplOmL2u3nJIlnJpfVUc1oJSfVTEcMFOKLKAmMKWmL2u1qUcjo2kcrzIcVUMiovOKMJyfLaIlMlOuqKZtMfB8pvN5ZPOToUImp2gcoT9gMKEypvO6q2ymL2uyovOxMJ0tDzSxMJ5vqKWaMKVtI2IbpvOvMJxtE2yyj59yovOvnKZtraIlVRkuozEyp2qlMJ56MFO6qFOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtraImqZBxozEcMlOcp3Dh
DKIwnPOuqJLtMTIlVRkunT4tM2yfqPOxnJHtHzIaMJj6VSqiVTEypvOAnJ5xMKA0LJWmqTShMPOhnJAbqPOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4tn2Shovjtp29foPOynJ5yVR1up2gyVTqyqUWuM2IhVUqypzEyovjtMKWeoZBxpaDtDJAbnJ0tE2ylp2yaYPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKZtGTSboaEuoP1Ho3IlnKAgqKA2MKWvLJ5xMKZhVRIcozHtHTMfnJAbqPOcp3DtMTSmVTSvMKVtozywnUDfVTkyMTyaoTywnPOynJ5yVRIgpTMynTk1ozphVRIcozHtHTMfnJAbqPOxLKWuqKZtraHtoJSwnTIhYPOaMJWyVTEcMFOUMKAyqUcyp2qlqJ5xoTSaMFOhnJAbqPObMKVfVZBxnT5fnJAbVUqcMFOcovOTqpBsM8BxozqypaciozIhYPOmLJq0VRqcpaAcMl4tIJ5xVTEuoz4tq8BxpzHtoz9wnPOxLKZtHUWiLzkyoGbtEKZtM2yvqPOeMJyhVSOypaAiozSfYPOxLKZtMTSmVSElLJqyovQQiTWypaquL2uyovOej7MhoaEyYt==
IJ0tMTyyVRguoaIzLJulMKVtMTIhoz9wnPOzj7klVTEuplOHpzSaMJ4tMTIlVR1up2gyVUc1VUAyoaAcLzyfnKAcMKWyovjtnTS0VTEypvOJMKWvLJ5xVTyhVRSvp3OlLJAbMFOgnKDtMTIhVRqyp3IhMTuynKEmj6EgqTIlovOyoaEfLJ5aVTEypvOZLJuhVUIhMPOxMJ0tI2Smp2Ilp3ElLpBsMJ4gVUIhMPOGL2ucMzMzLJulqUAuoKDtGJ9mMJjgH2Supv1ZLJuhVUMipvOdMJEypvOGL2ufMKImMFOVnJ53MJymp2AbnJkxMKVtoJ9hqTyypaDhVRS1j59ypzEyoFO3j7klMTIhVTEcMFOYLJ51YIMypzkynJuypvOcnUWyVRg1ozEyovOuqJLtMTSmVSElLJqyovOxMKVtGJSmn2HtnTyhq2Icp2IhYPOmLJq0VRqcpaAcMl4=
CTtlCwkcCvWRnJHtGTSbovOcp3DtMJyhMFOPqJ5xMKA3LKAmMKWmqUWuj59yYvORLFOcp3DtozywnUDtLJkfMKZtMKWfLKIvqPjtMTRtM2yvqPOyplOFMJqyoT4vCP9cCwjinQV+VQkcCxuynJgiVSqyoacyoT1uoz4fVSOioTy6MJybLKIjqTgioJ1cp3Aupv48Y2x+
GJShL2uyVSMypzShp3EuoUEypvOanJ5aMJ4toJy0VTybpzIhVRu5M2yyozIeo256MKO0MJ4tq2IcqPQQiTWypvOxLKZtIz9lM2ImL2ulnJIvMJ5yVTucozS1pl4tH28tLzIlnJAbqTI0VTIlYPOxLKAmVT5cL2u0VT51pvOPo290MFO1ozDtI2ImqTIhVTEyp2yhMzy6nJIlqPO3MKWxMJ4hVRIcozyaMFOJMKWfMJybMKVtLzIfMJq0MJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtEUWynJIlYHWio3EyVT51pvOgnKDtraqynFODMKWmo25yovjtq2IhovOxnJImMFOhnJAbqPOuqKZtMJyhMJ0tFTS1p2uuoUDtp3EuoJ1yovjtMTSgnKDtp2Abo24tnJ0tDz9iqPOxMKVtGJyhMTImqTSvp3EuozDtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2ylMP4=
E2ylp2yaVUqcMFOuqJAbVSOioTy6MJybLKIjqTgioJ1cp3AupvOKMJ56MJkgLJ5hVTSjpTIfoTyypzIhVTShVTEcMFOSnJqyoaMypzShqUqipaE1ozptnzIxMKZtEJyhrzIfozIhYPOmnJAbVUIhMPOuozEypzHtMUIlL2ttMTSmVSElLJqyovOynJ5ypvOAqJ5xYH5up2IhYHWyMTIwn3IhMlO6qFOmL2wQiUE6MJ4hVREcMFOOoUEypz5uqTy2MFO3j6ElMFjtMTyyVRkunT4tMfB8pvOxMJ4tDz9iqUA0o3IlnKAgqKZtMTywnUE6qJ1uL2uyovjtMKWeoZBxpaDtMTIlVSOioTy6nKA0YvNvDJWypvOxLKZtq8B8pzEyVRI4nKA0MJ56MJ4tpaIcozyypzIhYvV=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY2guoaIzLJulMJ4gLKIzYJEypv1fLJuhYKA0LKE0YKIloTS1Lv1cov1yqKWipTSsZwVjZmp1ZwDvCxkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOYLJ51MzSbpzIhVTS1MvOxMKVtGTSbovjtp3EuqUDtIKWfLKIvVTyhVRI1pz9jLGjiLG48Y2x+
ETSvMJxtp2IcMJ4tqzyyoTHtF2ShqF1JMKWfMJybMKVtp2IbpvOyozquM2yypaDfVTybpzHtFUyanJIhMJgioacypUEyVUIgraImMKE6MJ4hVRImVTqyLzHtLJWypvOyLzIhVR1yoaAwnTIhYPOxMJ5yovOmMJyyovOxnJHtIz9lp2AbpzyzqTIhVTIaLJjfVUAiLzSfMPOmnJHtoJy0VTybpzIgVRguoaHtqJ0tMTyyVT7QcTAbp3EyVRg1paMyVTqyMzSbpzIhVUAynJIhYt==
EJyhVTGQiUA0MKWyplOPnJkxVUMioFOZLJuhYIEiqKWcp211plOcoFOQo3WiozRgFzSbpvO3nJkfVSqyoacyoT1uoz4tLJWypvOhnJAbqPO6MJywnT5yov4tVyqcpvOmqTIfoTIhVTMyp3DfVTEup3ZtMTIlVZB8LzIlq2yyM2IhMTHtITIcoPOmnJAbVTShVTEcMFOFMJqyoT4tnZBxoUDhVRImVUAcozDtEJyhrzIfozHfVTEcMFOxqKWwnPOcnUVtIzIlnTSfqTIhYPOxMJ4tHaIzVUW1nJ5cMKWyov4vVSOupaE5p3EcoJ11ozptqJ5xVUc1VUMcMJjtDJkeo2uioPOvMJxtoJShL2ttMJyhMJ0tF2ShqJMunUWypvObLKDtMKZtLJWypvOmL2uiovOcovOxMJ4tIz9lnzSbpzIhVTqyM2IvMJ4hVSqypzEyVUc1VUMcMJjtM2I0paIhn2IhYPOfMJqyVTEcMFODo2kcrzIcVTS1L2ttMTyyVRWio3EyVUA0nJkfYvNvETyyVRkunT4tnKA0VTIcozHtDaIhMTImq2Smp2Ilp3ElLpBsMF4tETRtnKA0VT5cL2u0VTSfoTImVTIloTS1LaDfVTEuVTqcLaDtMKZtHzIaMJkhVvjtMKWeoZBxpaDtMTIlVSOioTy6MJybLKIjqTgioJ1cp3Aupv4=
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
Kommentare
nach oben