Viele Kanus und zu wenig Abstand auf der Lahn

In den Schleusen entlang der Lahn staute es sich auch schon vor Corona, wenn im Sommer mehr Bootsfahrer unterwegs waren. Weil in der Pandemie beim Schleusen der Abstand kaum eingehalten wird, sollen die Kanufahrer Masken tragen. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
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"BISHERIGEN ERFOLGE NICHT GEFÄHRDEN"
Einen dringenden Appell richtet auch
Landrat Michael Köberle (CDU) an alle, die das sommerliche Wetter an und auf der Lahn genießen. Zunehmend sei zu beobachten, dass die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden.
Angesichts
steigender Infektionszahlen im Kreis fordert der Christdemokrat alle auf, einen Abstand von zwei Metern zwischen Kanuten einzuhalten oder eine Maske zu tragen, beispielsweise in der Schleuse, "um unsere bisherigen Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus nicht zu gefährden".
Auch bei ausgelassener Stimmung dürfe man nicht den Ernst der Lage verkennen. "Lassen Sie uns unsere Freiheiten, die wir alle uns mit dem konsequenten Umsetzen der bisherigen Maßnahmen zurückerlangt haben,
nicht leichtfertig aufs Spiel setzen", appelliert der Landrat.
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