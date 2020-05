Vierter Corona-Todesfall in Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm). Im Landkreis gibt es einen vierten Corona-Toten. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landkreises hervor. Zu weiteren Hintergründen gibt es keine Angaben. Wie Landrat Michael Köberle (CDU) mitteilt, sind mit Stand Donnerstag 30 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt habe es bislang 274 bestätigte Fälle gegeben - genau so viele wie am Vortag. 240 Menschen sind mittlerweile nach einer Infektion genesen. Das sind acht Personen mehr als am Vortag. 161 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit noch in Quarantäne.