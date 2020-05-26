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Dienstag, 26.05.2020 - 20:40
5 min

Virus macht auch in Limburg-Weilburg das Lernen schwieriger

Schrittweise dürfen auch im Landkreis Limburg-Weilburg Schüler wieder zum Unterricht in die Schulen kommen. Der schwierige Wiedereinstieg in einen ganz anderen Schulalltag ist gelungen.

Von Dorothee Henche, Mika Beuster und Jürgen Vetter
Unter der Maske wird gelächelt: Diese drei Schülerinnen freuen sich, dass sie wieder zum Unterricht in die Weilmünsterer Weiltalschule kommen dürfen, auch wenn die Unterrichtszeiten noch kurz ausfallen. Foto: Jürgen Vetter

Unter der Maske wird gelächelt: Diese drei Schülerinnen freuen sich, dass sie wieder zum Unterricht in die Weilmünsterer Weiltalschule kommen dürfen, auch wenn die Unterrichtszeiten noch kurz ausfallen. Foto: Jürgen Vetter

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Fotos
Unter der Maske wird gelächelt: Diese drei Schülerinnen freuen sich, dass sie wieder zum Unterricht in die Weilmünsterer Weiltalschule kommen dürfen, auch wenn die Unterrichtszeiten noch kurz ausfallen. Foto: Jürgen Vetter

Unter der Maske wird gelächelt: Diese drei Schülerinnen freuen sich, dass sie wieder zum Unterricht in die Weilmünsterer Weiltalschule kommen dürfen, auch wenn die Unterrichtszeiten noch kurz ausfallen. Foto: Jürgen Vetter

Masken, Abstand halten und Händewaschen gehören zum Schulalltag. Symbolfoto: Robert Michael/dpa

Masken, Abstand halten und Händewaschen gehören zum Schulalltag. Symbolfoto: Robert Michael/dpa

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Hurra, die Schule geht wieder los
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