Dienstag, 26.05.2020 - 20:40
5 min
Virus macht auch in Limburg-Weilburg das Lernen schwieriger
Von Dorothee Henche, Mika Beuster und Jürgen Vetter
CTV+GTygLaIlMl1KMJyfLaIlMl48Y2V+VSAynKDtMJyhMKVtI29wnTHtnTSvMJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4toaIhVTS1L2ttnJ0tGTShMTglMJymVRkcoJW1pzpgI2IcoTW1pzptnJulMFOHj7klMJ4tMfB8pvOGL2wQiTkypvO3nJIxMKVtM2KQgzMzozI0YvOKnJHtnKA0VTEypvOGqTSlqPOhLJAbVTEyoFOQo3WiozRgJaquozqmp3EipUNtM2IfqJ5aMJ4/VREcMKAyVScynKE1ozptnTS0VT5uL2uaMJMlLJq0YvOGolO2nJIfVUA0MJu0VTMyp3D6VSMcMJkyVSAwnZB8oTIlVUqypzEyovOho2AbVTkuozqyVUMcMJjtIJ50MKWlnJAbqPO6qJuuqKAyVTSvp29fqzyypzIhYPOynJ5yVSYQiTAen2IbpvOcovOxnJHtGz9loJSfnKGQcUDfVUqcMFOmnJHtqz9lVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtnTIlpaAwnUEyYPOmL2uynJ50VT5iL2ttozywnUDtnJ4tH2ywnUE3MJy0MF4=
ETIlVSAjpzIwnTIlVTEyplOGqTSuqTkcL2uyovOGL2u1oTSgqUZtnJ4tI2IcoTW1pzpfVREcpzftEaWyMTjfVUccMJu0VTIcozHtpT9mnKEcqzHtDzyfLJ56YvNvFJ5mM2ImLJ10VUAcozDtMTyyVSAwnUIfMJ4tp2IbpvOaqKDtqz9lLzIlMJy0MKDtnJ4tMTyyVUc3MJy0MFODnTSmMFOxMKVtI2yyMTIlLKIzozSboJHtMTImVSAwnUIfLzI0pzyyLaZtM2ImqTSlqTI0Vvjtp2SaqPOTpzIxoP4tEKZtnZBxqUEyovOgnKDtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMTImVSAwnUIfLJ10MKZtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSEuM2IhVPWuovOxMKVtMJyhMJ4to2EypvOuozEypzIhVSA0MJkfMFOho2AbVTgfMJyhMFOYo3WlMJg0qKWyovVtqz9lM2Iho21gMJ4tq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4fVPW1oFOynJ5yVT3QgzqfnJAbp3DtqJ1zLJ5apzIcL2uyVRWyp2AbqJk1ozptraHto3WaLJ5cp2yypzIhYPOxnJHtp2ywnPOdMJEiL2ttnJ1gMKVtLJ4tMTIhVRIlMz9lMTIlozymp2IhVTEyplOUMKA1ozEbMJy0p3AwnUI0rzImVUc1VT9lnJIhqTyypzIhVTuuqP4v
EKZtMzIboUDtnZBxqJMcMlOuovN8LaVtYm5Fj6E1oJIhVUIhMPOZMJuln3YQcTM0MJ4=
ETImnTSfLvObj6E0qTIhVT5iL2ttozywnUDtLJkfMFOYoTSmp2IhVTEcMFOGL2u1oTIhVTWyp3IwnTIhVTiQgz5hMJ4hVPWJo3VtG3W0VUAcozDtF29hrzIjqTHtLKIzM2ImqTIfoUDtq29lMTIhYPOxnJHtMTIhVTuinTIhVRu5M2yyozHgVUIhMPOOLaA0LJ5xp3A0LJ5xLKWxplOyoaEmpUWyL2uyovVfVTIloZBxqKEypaDtEaWyMTjhVPWRnJImVTuuqPO2nJIfMzSwnPO6qKVtF29hp2IkqJIhrvjtMTSmplOYoTSmp2IhVTyhVUc3MJxto2EypvOxpzIcVRqlqKOjMJ4tM2I0MJyfqPO3MKWxMJ4toKImp3Eyov4tETRtnZBxqJMcMlOhnJAbqPOaMJ7QiTqyozDtHfBxqJ1yYPOuLzIlVTS1MzqlqJ5xVTEypvOFnKAcn29vMKqypaE1ozptMJWyozMuoTkmVT5cL2u0VTSfoTHtGTIbpzglj6EzqTHtMfB8pvOxMJ4tHUYQcUAyoac1oaEypaWcL2u0VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyovjtn8B2oz5yovOhnJAbqPOuoTkyVSAwnZB8oTIlnJ5hMJ4tqJ5xVSAwnZB8oTIlVTqfMJywnUcynKEcMlOvMKAwnUIfqPO3MKWxMJ4hVt==
I2IcoPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTShVTEyovOGL2u1oTIhVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnPOmMJxfVUqypzEyVUMipvOCpaDtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVT9lM2ShnKAcMKW0YvORMJ5ho2AbVUAynFNvq2IcqTqynTIhMPOmnJAbMKWaMKA0MJkfqPjtMTSmplOuoTkyVSAwnZB8oTIlnJ5hMJ4tqJ5xVSAwnZB8oTIlVTE1pzAbp2Abozy0qTkcL2ttoJyhMTImqTIhplOynJ5gLJjtpUWiVSqiL2uyVSOlj6EmMJ56qJ50MKWlnJAbqPOuozqyLz90MJ4tLzIeo21gMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtEaWyMTjh
VxEyoz5iL2ttLzIxMKI0MKDtMTSmYPOxLKAmVTEcMFOGL2wQiTkypzyhozIhVUIhMPOGL2wQiTkypvO3MJy0MKWbnJ4tMJyhMJ4tM3Wij59yovOHMJyfVTEypvOIoaEypaWcL2u0p2yhnTSfqTHtraIbLKImMFOvMJSlLzIcqTIhVT3QiUAmMJ4tYFO1oaEypaA0j7k0raDtMUIlL2ttMTyyVRkynUWepfBxMaEyYPOxnJHtMTyyp2HtHUWirzImp2Htp293o2ufVTShVTEyovODpfBxp2IhraEuM2IhVTyhVTEypvOGL2u1oTHtLJkmVTS1L2ttLKIzVUcunTklMJywnTIhVSqyM2IhVTWynJ0tnZBxqKAfnJAbMJ4tGTIlozIhVTyhqTIhp2y2VTWyM2kynKEyov4v
E2IfqJ5aMJ4tp2IcVTyhVTEyovOGL2u1oTIhVT5cL2u0VT51pvOxnJHtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVTEyplOIoaEypaWcL2u0p2SvoTS1MaZtqJ50MKVtHTShMTIgnJIvMJEcozq1ozqyovjtMKZtp2IcMJ4traIxMJ0tVzgfqJqyVRgioacypUEyVToQiUVtMTyyVRqyp3EuoUE1ozptqz9hVSOuqKAyovOmo3qcMFO2o24tH2AbqJkvMJqcoz4tqJ5xVP1yozEyVTIhqUA0LJ5xMJ4vYPOmLJq0VTEypvOGL2u1oTSgqUAmpUWyL2uypv4=
Weiterführende Links
DJkfMKWxnJ5aplOgj7kmp3EyovOGL2u1oTkynKE1ozqyovO1ozDtGTIbpzglj6EzqTHtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTMyp3EmqTIfoTIhYPOxLKAmVSAwnZB8oTIlVT5uL2ttMTIgVSMypzkup3AyovOxMKZtH2AbqJkaMJmQcT5xMKZtMTyyVRu5M2yyozIlMJqyoT4tozywnUDtoJIbpvOynJ5bLJk0MJ4hVPNvFJ50MJ5mnKMyVSIgLKWgqJ5aMJ4tqJ5xVRqlqKOjMJ5vnJkxqJ5aMJ4tp2IcMJ4traHtLzIiLzSwnUEyov4tETyyplO0pzSaMFOgnKE1oaEypvOxLKc1VTWynFjtMTSmplOvMJxtIzIlMTSwnUEmMfBxoTkyovOaLJ56MFOYoTSmp2IhVT9xMKVtF3Ilp2HtraIbLKImMFOvoTIcLzIhVT3QiUAmqTIhYvOOqJAbVTgioJ1yVTImVTygoJIlVUqcMJEypvO2o3VfVTEup3ZtF2yhMTIlVT1cqPOSpziQcTk0qJ5ap3A5oKO0o21yovOcovOxnJHtH2AbqJkyVTqyp2AbnJAeqPO3MKWxMJ4fVUAuM3EyVRMlMJEfYvOKLKZtp2Abo24tnJ4toz9loJSfMJ4tJzIcqTIhVUqyM2IhVTEypvOOoaA0MJAeqJ5ap2qyMzSbpvOeMJyhMFOaqKEyVRyxMJHtp2IcYPOzj7kbpzHtq8BxnUWyozDtMTIlVSOuozEyoJyyVTEuraHfVTEup3ZtMTyyp2HtF2yhMTIlVUIhoJy0qTIfLzSlVUqcMJEypvOhLJAbVRuuqKAyVTqyp2AbnJAeqPO3MKWxMJ4h
I2yyVTEypvOZLJ5xn3WynKZtLJ0tETyyoaA0LJptoJy0qTIcoUEyYPO3LKVtLJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tH2Sgp3EuMlOynJ4tEzSfoPO2o24tD292nJDgZGxtLJ4tMTIlVRkyol1GqTIlozWypzpgH2AbqJkyVTyhVRkcoJW1pzptLzImqZBxqTyaqPO3o3WxMJ4hVRIcozHtGTIbpzglLJM0VUAynFOgnKDtMTIgVRAipz9hLKMcpaImVTyhMzy6nJIlqPOaMKqyp2IhYPObnJKQalOypl4tGzSwnPOxMJ0tpT9mnKEcqzIhVSEyp3Dtp2IcMJ4tH2AbqJkfMJy0qJ5aYPOZMJuln3YQcTM0MFO1ozDtGJy0LKWvMJy0MKVtLJWaMKA0pzywnTIhVUqipzEyovNgVTEcMKAypvOHMKA0VUAynFOhMJquqTy2VUMypzkuqJMyov4tGzSwnPOFj7kwn3AjpzSwnTHtoJy0VTEyoFOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPObj6E0qTIhVUAcL2ttMTyyVSAwnUIfoTIcqUIhMlOmo3qcMFOxpzIcVUqynKEypzHtGTIbpzglj6EzqTHtqJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlVUMipaAipzqfnJAbVTyhVTwQcUImoTywnTHtFKAioTS0nJ9hVTWyM2IvMJ4tqJ5xVUqypzEyovOmnJAbVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVSEyp3E1ozqyovO1oaEypaccMJuyovjtq2yyVTEypvOZLJ5xn3WynKZtoJy0qTIcoUEyYt==
DzIcVTEypvOUMKqypzgmL2uuMaDtMTIlVRkynUWypvOmnJIbqPOgLJ4tMTyyVSAcqUIuqTyiovOcoFOYpzIcplOepzy0nKAwnTIlYvOALKW0nJ4tEJ5aMJkgLJ5hYPOxMKVtraqynKEyVSMipaAcqUcyozEyVTEyplOUEIpgF3WynKA2MKWvLJ5xplOCLzIloTSbovjtp2SaqPOuqJLtGzSwnTMlLJqyVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYPOQo3WiozRtnTSvMFNvqJ5mVTSfoTIhVTyhVTEyovOGL2u1oTIhVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVSqiL2uyovOynJ5cM2ImVTSvqzIloTShM3DvYvOTLKA0VUGQcTqfnJAbVTqyLzHtMKZtozI1MFOAMJkxqJ5aMJ4tqJ5xVRShq2Icp3IhM2IhVTS1plOxMJ0tF3IfqUImoJyhnKA0MKWcqJ0fVTEcMFO2o24tMTIhVSAwnUIfMJ4tqJ1aMKAyqUc0VUqypzEyovOmo2kfqTIhYvORLKZtGJyhnKA0MKWcqJ0tnTSvMFOxMJ4tH2AbqJkyovOxLJE1pzAbVTIcozHtM3Wij59yVSMypzShqUqipaE1ozptqJ5xVUMcMJjtDKWvMJy0VTS1MzqyLfB8pzEyqPjtp2SaqPOSozqyoT1uoz4hVR9vMKWmqTImVRglnKEypzy1oFOvMJxtMTIlVR9lM2ShnKAuqTyiovOxMKZtIJ50MKWlnJAbqUZtp2IcVTEcMFOSnJ5bLJk0qJ5aVTEyplOVrJqcMJ5ypTkuoaZfVUAiVTEypvOUMKqypzgmL2uuMaEypv4=
FJ4tMTIlVSOlLKucplOvMJEyqKEyVTEcMKZ6VREcMFOYoTSmp2IhVUqypzEyovOcovOUpaIjpTIhVPugLKucoJSfVQR1VRgcozEypvxtLKIzM2I0MJyfqPjtq29xqKWwnPOgMJulVRkynUWypvOhj7M0nJptq8B8pzEyovjtqJ0tMJyhMFOYoTSmp2HtraHtLzI0pzI1MJ4hVREuoJy0VUAcL2ttp28tq2IhnJqyVSAwnZB8oTIlVUqcMFOgj7MaoTywnPOvMJqyM25yovOmo2kfMJ4fVT3QiUAmqTIhVUMypaAyqUc0MFODLKImMJ4to3WaLJ5cp2yypaDtq2IlMTIhYvORnJHtGTS1MaqyM2Htq8B8pzEyovOgLKWenJIlqPO1ozDtLJWaMJgfMJW0BlOxnJHtF2kup3AyoaYQcUIgMFOgj7kmp2IhVT5uL2ttMTIgVRu5M2yyozIjoTShVTuypzqypzywnUEyqPO3MKWxMJ4tqJ5xVUMcMJkyplOgMJulYt==
VxyhVTEypvOGqJ1gMFOvMJEyqKEyqPOxnJImVToQiUVtMTyyVRgioTkyM2yhozIhVUIhMPOYo2kfMJqyovjtMTyyVTygVUAiM2IhLJ5hqTIhVSOlj6EmMJ56qJ50MKWlnJAbqPOynJ5aMKAyqUc0VUqypzEyovjtMJyhMFOxMKI0oTywnTHtGJIbpzWyoTSmqUIhMljtpUA5L2ucp2AbVUIhMPOjnUymnKAwnPVfVUAuM3DtMKVtqJ5xVTIlM8Bxoac0BvNvEKZtMzIboUDtMJyhMzSwnPOuovODMKWmo25uoP4tGJShVTEupzLtM2ImpTShoaDtp2Icovjtq2yyVTEcMKZtozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVTygVT5yqJIhVSAwnUIfnzSbpvOuqJMaMJMuozqyovO3MKWxMJ4tp29foP4v
ETIlVSIhqTIlpzywnUDtp2IfLaA0VUAynFOeMJyhVSIhqTIlpzywnUDfVUAiVUqcMFOgLJ4tnJuhVTgyoz5yYvOSplOypzMioTqyVTyhVTEypvOFMJqyoPOTpz9hqTSfqJ50MKWlnJAbqP4tVyElo3E6VTSfoTIgVTkynKA0MJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4tqJ5xVRgioTkyM2yhozIhVUIhMPOYo2kfMJqyovOUpz/Qa2SlqTyaMKZtqJ5xVUE1ovOxnJImVTS1L2ttq2IcqTIlnTyhYvORLKZtGTygnKDtqJ5xVTEcMFOPMJkup3E1ozqmM3WyoacyovO3MKWxMJ4tLJWypvOvLJkxVTWynFOxMJ0tMJyhMJ4to2EypvOuozEypzIhVTIlpzIcL2u0VUAynJ4hVt==
ETSmVRMurzy0VUMiovOPMKGQiTjtDKEyplOzj6EfoUDtM2IgnKAwnUDtLKImYvORnJHtp3EyoTk2MKW0pzI0MJ5xMFOYpzIcp3AwnUIfp3OlMJAbMKWcovObLKDtoJy0VSAwnZB8oTIlovO1ozDtEJk0MKWhVZB8LzIlVTEyovOFMF1GqTSlqPOuovOxMJ4tH2AbqJkyovOaMKAjpz9wnTIhYvORnJHtoJIcp3EyovOSoUEypz4tMTIlVRqlqJ5xp2Abj7kfMKVtnZBxqUEyovOcnUVtLzIlnJAbqTI0YPOxLKAmVTEcMFOYnJ5xMKVtoJy0VTEypvOYoTSmp2IhLKIzqTIcoUIhMlOmMJulVUIhraIzpzyyMTIhVUAynJIhYvOSoUEypz4tnZBxqUEyovOOozqmqPjtnJulMFOYnJ5xMKVtraIlVSAwnUIfMFO6qFOmL2ucL2gyovjtq2IcoPOxnJHtDJ5mqTIwn3IhM3AaMJMunUVtnJ1gMKVtoz9wnPObo2AbVUAynF4tVxuuqKAbLJk0MFOgnKDtoJIbpvOuoUZtraqynFOeoTIcozIhVSAwnUIfn2yhMTIlovO2MKWfnJIlMJ4tMUIlL2ttMTIhVUMypaAyqUcyovOIoaEypaWcL2u0VUMcMJjtoTIcL2u0MKVtMTIhVZBpLzIlLzkcL2fvYPOmLJq0VRS0MKZh
ETyyVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTHtF3WynKAmL2u1oUAjpzIwnTIlnJ4tnTS0VUc1MTIgVT1cqPO2nJIfMJ4tH2Abj7kfMKWhVTS1plOxMJ4tZGVhVRgfLKAmMJ4tM2ImpUWiL2uyov4tVwx5YQx5VSOlo3cyoaDtp2yhMPOxMKVtGJIcoaIhMljtMTSmplOxnJHtDKIzqTIcoUIhMlOxMKVtF2kup3AyovOcovOCpzEhqJ5aVTymqP4vVRSfplOhnJAbqPOmolOaLJ56VUAwnZB2ovOyoKOzqJ5xMJ4tnZBxqUEyovOxnJHtJasQgzkzqTgfj6Emp2kypvjtMTSmplOxnJHtGTIbpzIlVTyhozIlnTSfLvO2o24tBGNtGJyhqKEyovOmqZBxozEcMlO6q2ymL2uyovO6q2IcVRgfLKAmMJ4tVzqynZB8pTM0VvOmMJyyovjtMKW6j6EboUDtMTyyVSAwnZB8oTIlnJ4tqz9hVTIcozIgVT5yM2S0nKMyovOSnJ5zoUImplOuqJLtMTyyVSOlj7kzqJ5ap3MipzWypzIcqUIhMl4=
DzI0j7kfVRS0MKZfVTEcMFOxnJHtEaWcMJElnJAbYHEyp3AuqJIlYIAwnUIfMFOvMKA1L2u0YPOvMKWcL2u0MKDtqz9hVTEyovOSpzkyLz5cp3AyovjtMTyyVUAcMFO1ozDtnJulMFOAnKEmL2wQiTkypvOaMJ1uL2u0VTuuLzIhYvOPnKZtraIlVSOlj7kzqJ5aVUAynJIhVUAcMFO6qJ7QcTAbp3DtoaIlVTyhVTEyovODpfB8MaIhM3Azj6EwnTIlovO1oaEypaWcL2u0MKDtq29lMTIhYvOBLJAbVTEyovODpfB8MaIhM2IhVUAynFOxMKVtG25fnJ5yYIIhqTIlpzywnUDtMz9lqTqyp2I0raDtq29lMTIhYt==
H2Abj7kfMKVtqJ5xVRkynUWypvOaMJuyovOzj7klp29lM2kcL2ttoJy0MJyhLJ5xMKVtqJ0=
VxyhVTEypvOGL2u1oTHtq3IlMTHtM2ShrvOmqUWyozptMTSlLKIzVTqyLJAbqTI0YPOxLKAmVTcyMTIlVTygVRMfqKVtMJyhMFOALKAeMFO0pfBxM3DtqJ5xVUAcL2ttMTyyVRwQcT5xMFOlMJqyoT3QcZBsnJptMTImnJ5znKccMKW0VvjtLzImL2ulMJyvqPOPMKGQiTjtDKEyplOxMJ4tH2AbqJkuoTk0LJphVREcMFOALKAeMJ4tnZBxqUEyovOmnJHtnJ4tMTIhVRgfLKAmMJ5lj6E1oJIhVTSvrzyynTIhVTGQiUWzMJ4hVRcyMTIlVTuuqUEyVUAynJ5yovOynJqyozIhVSEcp2AbYPNvq2ylVTE1pzM0MJ4tqJ5mVTS1L2ttozywnUDtLJ4tMJyhMJ4tLJ5xMKWyovOmMKE6MJ4vYvOWovOxMJ4tHTS1p2IhVUAynFOmqUWyozptMTSlLKIzVTqyLJAbqTI0VUqipzEyovjtMTSmplOxnJHtF2kup3AyoaYQcUIgMFOlnJAbqTyaVTE1pzAbM2Ifj7kzqTI0VUIhMPOuqJLtMTIgVSOuqKAyozuiMvOxnJHtDJWmqZBxozEyVTIcozqynTSfqTIhVUq1pzEyov4=
FJ5mM2ImLJ10VUAynJIhVSAwnZB8oTIlVUIhMPOZMJulMKVtMfB8paAipzqfnJAbYPO6qJqfMJywnPOuLzIlVTS1L2ttLzImo3WaqPOgnKEynJ5uozEypvO1oJqyM2ShM2IhYPOvMKEioaDtp2yyYt==
ETIlVRglMJymMJk0MKWhLzIcpzS0VTkiLaDtMTSmVRIhM2SaMJ1yoaDtnJ4tMTIhVSAwnUIfMJ4hVPWYpzIcp3qynKDtp2yhMPOxnJHtH2AbqJkyovOuoTkyVUIhM2kuqJWfnJAbVTWyopB8nUDfVRu5M2yyozIeo256MKO0MFO6qFOypzSlLzIcqTIhVUIhMPO1oKc1p2I0rzIhVvjtp2SaqPOOozElMJSmVRMlnJIxpzywnPOuoUZtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplOPMJylLKEmYvOZMJyxMKVtM2IvMFOyplOynJ5cM2HtHUWiLzkyoJHtMTSgnKDfVTEup3Zto2M0VUc1VUqyozyaMFOFj6E1oJHtMfB8pvOxnJHtqzIlj6EhMTIlqTHtIJ50MKWlnJAbqUAmnKE1LKEco24traIlVSMypzoQiTq1ozptp3GQiT5xMJ4h
DKIwnPOzMJufMFOyplObj6E1MzyaVTShVRkynUWypz4fVTEyoz4tMTIlMJ4tDJk0MKWmMUIlL2umL2uhnKE0VUAynFO6qFObo2AbYPO3MKAbLJkvVUMcMJkyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtrfBxnTkyovO3j7klMTIhYvOWoFOSpzqyLz5cplOej7MhoaEyovOxnJHtH2Abj7kfMKVtraHtp2IfqTIhVTyhVTEypvOGL2u1oTHtoTIlozIhYvNvEJyhVSOlj6EmMJ56qTSaVTyhVTEypvOKo2AbMFOcp3DtMJyhMzSwnPO6qFO3MJ5cMl4tETRtp2yhMPO3nKVtMJ50qZBxqKAwnUDvYPOvMKEioaDtEaWcMJElnJAbYvOALJ4tnT9zMzHtLJWypvOuqJLtq2IcqTIlMFOZo2AeMKW1ozqyovOcovOhj6EwnUA0MKVtJzIcqPjtMTSgnKDtoJIbpvOBo3WgLJkcqZBxqPOcovOxMJ4tH2AbqJkuoTk0LJptMJyhrzyynTIhVTguoz4h