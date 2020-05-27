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Mittwoch, 27.05.2020 - 14:15
4 min

Virus sorgt für das Aus für die Reihe "Alte Musik im Weilburger Schloss"

Nach der Absage der Weilburger Schlosskonzerte für die Saison 2020 kommt nun auch das Aus für die Reihe "Alte Musik im Weilburger Schloss".

Von Andreas E. Müller
Doris Hagel in der leeren Schlosskirche: Wegen Corona gibt es in diesem Jahr keine "Alte Musik" Foto: Andreas E. Müller

Doris Hagel in der leeren Schlosskirche: Wegen Corona gibt es in diesem Jahr keine "Alte Musik" Foto: Andreas E. Müller

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