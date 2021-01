Virusvariante: Limburg-Weilburg verschärft Schutzregeln

In England und in Südafrika wurden im Dezember Mutationen des Corona-Erregers festgestellt, die sich laut Robert-Koch-Institut (RKI) beide deutlich schneller von Mensch zu Mensch übertragen, als es die ursprüngliche Form des Virus tut.

Das RKI warnt als zentrale Einrichtung der Bundesregierung für Krankheitsüberwachung vor diesen Virusvarianten. Nach bisherigen Erkenntnissen würden die Mutationen zwar keine schwereren Krankheitsverläufe auslösen, doch "die Dynamik der Verbreitung beider Varianten in einigen Staaten ist besorgniserregend". Höhere Fallzahlen könnten auch in Deutschland das Gesundheitssystem an seine Leistungsgrenzen bringen.

Bevor am Freitag die drei Fälle in Limburg bekannt wurden, habe man beim RKI deutschlandweit 14 Fälle mit der englischen und vier Fälle mit der südafrikanischen Virusvariante registriert, teilte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts am Montag auf Anfrage mit.

Derzeit sei noch nicht bekannt, welche Variante in Limburg aufgetreten ist. Die Untersuchungen in einem Speziallabor dazu würden noch laufen.