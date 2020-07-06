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Montag, 06.07.2020 - 11:20
3 min

Volkslehrer, Politiker und Chronist

Er war Lehrer aus Leidenschaft, Lokalpolitiker und Chronist: Jakob Mankel. Die gleichnamige Schule erinnert zum 100. Todestag an ihren berühmten Namensgeber.

Von Jürgen Weil
Jakob Mankel (1862 bis 1920) war Volkslehrer mit Leib und Seele, außerdem Stadtverordneter und Schreiber zahlreicher lokalhistorischer Texte. Repro: Jürgen Weil

Jakob Mankel (1862 bis 1920) war Volkslehrer mit Leib und Seele, außerdem Stadtverordneter und Schreiber zahlreicher lokalhistorischer Texte. Repro: Jürgen Weil

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Fotos
Jakob Mankel (1862 bis 1920) war Volkslehrer mit Leib und Seele, außerdem Stadtverordneter und Schreiber zahlreicher lokalhistorischer Texte. Repro: Jürgen Weil

Jakob Mankel (1862 bis 1920) war Volkslehrer mit Leib und Seele, außerdem Stadtverordneter und Schreiber zahlreicher lokalhistorischer Texte. Repro: Jürgen Weil

Das Titelblatt der "Geschichte der Bürgergarde und der bewaffneten Bürgerschaft der Stadt Weilburg" von Jakob Mankel Repro. Repro:Jürgen Weil

Das Titelblatt der "Geschichte der Bürgergarde und der bewaffneten Bürgerschaft der Stadt Weilburg" von Jakob Mankel Repro. Repro:Jürgen Weil

Danksagung der Familie Mankel im Weilburger Tageblatt 1920 Foto: WT-Archiv

Danksagung der Familie Mankel im Weilburger Tageblatt 1920 Foto: WT-Archiv

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