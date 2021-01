Vollsperrung auf der B 456 bei Weilburg

Weil nicht mehr standsichere Bäume entfernt werden müssen, ist die B 456 bei Weilburg am Wochenende abschnittsweise voll gesperrt. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Wegen Gehölzpflegearbeiten muss am Wochenende die Bundesstraße 456 zwischen Weilburg (Höhe Industriegebiet Kubach) in Richtung Grävenwiesbach bis zum Kreisverkehr am Abzweig der Landesstraße 3451 nach Edelsberg und Braunfels abschnittsweise voll gesperrt werden. Aus Verkehrssicherheitsgründen ist während dieser Arbeiten die Sperrung der Strecke erforderlich. Es werden Bäume entlang der Straße, die nicht mehr standsicher sind, entfernt.

Die Arbeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt: Am Freitag, 8. Januar, und Samstag, 9. Januar, wird im Bereich der B 456 ab dem Industriegebiet Kubach (hinter dem Abzweig Viehweg zum Industriegebiet Kubach) bis vor den Abzweig zu den Kreisstraßen K 423 nach Kubach und K 412 nach Hirschhausen gearbeitet. Dieser Abschnitt ist daher an diesen beiden Tagen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die K 423 über Kubach umgeleitet.

Am Sonntag, 10. Januar, verlagern sich die Arbeiten auf den Bereich ab dem Abzweig nach Kubach und Hirschhausen bis zum Kreisverkehr am Abzweig der L 3451 nach Edelsberg und Braunfels. Dann wird der Verkehr über die Kreisstraßen 423, 422, 3025 und 3451 über Kubach, Freienfels und Edelsberg umgeleitet.