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Montag, 10.08.2020 - 18:00
4 min

Von der Aufzucht bis zur Bratwurst alles in einer Hand

Ob konventionell oder Biolandwirtschaft: Zahlreiche Bauern im Kreis Limburg-Weilburg bieten Gegenmodelle zu Massentierhaltung und industrieller Fleischerzeugung. Wir stellen zwei Betriebe vor.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Neugierige Schweine, zufriedener Bauer: Im modernen "Tierwohl"-Stall auf dem Heidehof der Familie Sippel bei Möttau haben die Tiere mehr Platz, Spielmöglichkeiten und genau temperierte Frischluft. Archivfoto: Jürgen Vetter

Neugierige Schweine, zufriedener Bauer: Im modernen "Tierwohl"-Stall auf dem Heidehof der Familie Sippel bei Möttau haben die Tiere mehr Platz, Spielmöglichkeiten und genau temperierte Frischluft. Archivfoto: Jürgen Vetter

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Fotos
Neugierige Schweine, zufriedener Bauer: Im modernen "Tierwohl"-Stall auf dem Heidehof der Familie Sippel bei Möttau haben die Tiere mehr Platz, Spielmöglichkeiten und genau temperierte Frischluft. Archivfoto: Jürgen Vetter

Neugierige Schweine, zufriedener Bauer: Im modernen "Tierwohl"-Stall auf dem Heidehof der Familie Sippel bei Möttau haben die Tiere mehr Platz, Spielmöglichkeiten und genau temperierte Frischluft. Archivfoto: Jürgen Vetter

Die Familie Sippel und die Mitarbeiter des Heidehofs bieten ihren Kunden im Hofladen und in einer Filiale in Braunfels eine große Auswahl an Fleisch, Wurst und Grillspezialitäten an. Alles stammt von den auf dem Hof aufgezogenen Schweinen. Foto: Jürgen Vetter

Die Familie Sippel und die Mitarbeiter des Heidehofs bieten ihren Kunden im Hofladen und in einer Filiale in Braunfels eine große Auswahl an Fleisch, Wurst und Grillspezialitäten an. Alles stammt von den auf dem Hof aufgezogenen Schweinen. Foto: Jürgen Vetter

Hier fühlen sich die Schweine sauwohl: Auf dem Rathsbacher Hof haben die Tiere viel Platz und können in Stroh kuscheln. Foto: Jürgen Vetter

Hier fühlen sich die Schweine sauwohl: Auf dem Rathsbacher Hof haben die Tiere viel Platz und können in Stroh kuscheln. Foto: Jürgen Vetter

Wissen, was drinsteckt: Im Hofladen des Ratsbacher Hofs bietet Silke Radu ihren Kunden Fleisch und Wurst von den selbst aufgezogenen Tieren an. Foto: Jürgen Vetter

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Noch deutlich mehr Platz für die Schweine und Auslauf im Freien gibt es auf dem Rathsbacher Hof bei Ernsthausen. Biobauer Rolf Radu kümmert sich um das Wohl seiner Tiere. Foto: Jürgen Vetter

Noch deutlich mehr Platz für die Schweine und Auslauf im Freien gibt es auf dem Rathsbacher Hof bei Ernsthausen. Biobauer Rolf Radu kümmert sich um das Wohl seiner Tiere. Foto: Jürgen Vetter

Zufrieden mit dem Ergebnis: Metzgermeister Bert Müller hängt in der Metzgerei des Heidehofs die frisch gemachten Mettwürste auf. Ein Teil der Würste wird danach geräuchert. Fotos: Jürgen Vetter

Zufrieden mit dem Ergebnis: Metzgermeister Bert Müller hängt in der Metzgerei des Heidehofs die frisch gemachten Mettwürste auf. Ein Teil der Würste wird danach geräuchert. Fotos: Jürgen Vetter

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