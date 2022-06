Von Wetzlar über Weilburg: Promis auf Spenden-Radtour

Nach zweijähriger Pause gehen 500 Radler bei der Menschen-für-Kinder-Radtour auf die knapp 100 Kilometer lange Strecke. Archivfoto: Menschen für Kinder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/WEILBURG - Sich sportlich betätigen und dabei etwas Gutes tun - dies ist am Samstag, 2. Juli, möglich. Von 8 bis 18 Uhr steht dann die 24. Auflage der Spenden-Radtour des Vereins Menschen für Kinder auf dem Programm. Nach zweijähriger corona-bedingter Pause gehen in diesem Jahr 500 Radelnde an den Start, um für krebskranke und in Not geratene Kinder Spenden zu sammeln.

Nach dem gemeinsamen Frühstück ab 7 Uhr sowie den Grußworten und dem kirchlichen Reisesegen startet gegen 8.15 Uhr der Tross aus Radlern und Begleitfahrzeugen auf die anspruchsvolle, knapp 100 Kilometer lange Strecke mit rund 1200 Höhenmetern.

Lesen Sie auch: Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Start und Ziel sind in Wetzlar. Es wird aus der Buderus-Arena heraus gestartet. Die Strecke führt dann nach Weilmünster zum ersten Stopp am historischen Lichtspielhaus "Pastori" (Ankunft gegen 9.40 Uhr). Dort empfängt die Firma Schäfer die Gruppe. Von dort aus führt die weitere Strecke nach Runkel, zunächst zum Sportplatz nach Arfurt (Ankunft gegen 11.15 Uhr). Dort sorgen einige Vereine für Unterhaltung. Weiter geht es nach Steeden zur Firma Süwag Energie (Ankunft gegen 12.20 Uhr) zum Mittagsstopp.

Nach dem Mittagsstopp Weiterfahrt nach Weilburg

Danach fährt die Gruppe über Weilburg (Ankunft gegen 14.25 Uhr), wo es ein Treffen mit der Firma Feig Electronic gibt, nach Oberbiel zur Firma TransPak (Ankunft gegen 16.05 Uhr). Die letzte Etappe führt zurück nach Wetzlar über den Domplatz in die Buderus-Arena (Ankunft gegen 17.30 Uhr). Dort gibt es ein Abschlussfest für alle Teilnehmer und Gäste.

Während der Stopps werden die Fahrer von Bürgermeistern, Spendern und Sponsoren begrüßt. Kurzen Grußworten folgt jeweils die Übergabe von Spendenschecks.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Mit von der Partie sind unter anderem Radrennfahrer Kai Hundertmarck, Freistil-Ringer Alexander Leipold und Kunstturner Eberhard Gienger - außerdem Anja Kallenbach als die Miss Germany 2021 und Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Somit wartet bei jedem Stopp-Ort ein attraktives Rahmenprogramm.

Sportler, Politiker, Künstler und Musiker unterstützen seit vielen Jahren durch ihre Teilnahme die Benefizveranstaltung. Die Schirmherrschaft der Spenden-Radtour haben Wolfgang Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises, sowie Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (beide SPD) übernommen.

2019 kommen 261 000 Euro für kranke Kinder zusammen

Unterstützt werden vom Erlös des Tages unter anderem Kinderkliniken und Kinderonkologien in ganz Deutschland - sei es bei der Anschaffung von teuren medizinischen Spezialgeräten, der Förderung von Forschungsprojekten oder der Unterstützung bei der Versorgung chronisch kranker Patienten in Bezug auf die Rehabilitation. Gezielte Behandlungen im Einzelfall werden genauso gefördert wie Typisierungen im Allgemeinen.

Durch die Radtouren und mit Hilfe der mehr als 2400 Mitglieder und verschiedener Sponsoren sowie durch weitere Benefizveranstaltungen konnte der Verein allein in den vergangenen zehn Jahren mehr als drei Millionen Euro Spendengelder generieren. Bei der Radtour 2019 kamen 261 000 Euro zusammen.

Weitere Informationen zur Tour und zu den Stopp-Orten, eventuelle Aktualisierungen der Strecke sowie Wissenswertes über den Verein, seine Aktivitäten und dessen vielfältige Hilfsprojekte gibt es hier

Lesen Sie auch: DND aus Burbach liefert der Ukraine mehr Waffen