Waldhausen säubert die Landschaft

Bei der Aktion "Saubere Landschaft" beteiligen sich rund 40 Waldhausener. Foto: Jonas Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-WALDHAUSEN - Zur Aktion "Saubere Landschaft" des Ortsbeirats und des Vereinsrings Waldhausen waren rund 40 große und kleine Helfer gekommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Ortsvorsteher Jonas Schmidt wurden mehrere Gruppen eingeteilt, die sich aufmachten, Wiesen, Wald, Felder und die Ortsmitte Waldhausens von allerhand Müll zu befreien. "Besen, Harken und Rechen wurden geschwungen, um eine beachtliche Menge an Müll aus der Umwelt zu entfernen", so Jonas Schmidt. Die Firma Bördner aus Waldhausen stellte eine Kehrmaschine zur Verfügung, um zusammengetragenes Laub und Unrat aufzukehren. "Eine solche Aktion sollte auch ein Appell an alle sein, jegliche Müllentsorgung in der Natur zu unterlassen", meint Jonas Schmidt.