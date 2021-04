Waldschützer aus Weilburg greifen zur Schaufel

Jetzt teilen:

WEILBURG - Mit der inzwischen zur Tradition gewordenen Pflanzaktion im Wildpark "Tiergarten Weilburg" soll ein Beitrag zur Erhaltung und Erhöhung der Artenvielfalt an Gehölzen geleistet werden.

Beteiligt an der Aktion waren wieder die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), der Förderverein des Wildparks sowie das Forstamt Weilburg von HessenForst. Unter Verzicht auf öffentliche Beteiligung wurden acht Winterlinden, vier Eichen, ein Bergahorn und ein nordamerikanischer Amberbaum sowie fünf Stechpalmen gepflanzt und vor Verbiss geschützt.

Nicht nur als symbolischer Akt sei die Pflanzaktion anlässlich des Tages der Wälder zu verstehen, so Werner Wernecke, Leiter des Forstamtes Weilburg und zugleich Vorsitzender des Kreisverbandes Limburg-Weilburg der SDW. Auch im Wildpark habe die anhaltende Dürre und anschließender Insekten- respektive Pilzbefall Bäume absterben lassen.

Da im Damwildgehege auf Grund des Verbisses keine Verjüngung auf natürliche Weise erfolgen könne, wurde dort in vorhandenen Lücken gepflanzt und notwendige Schutzvorrichtungen angebracht. Über 70 Baum- und Straucharten sind im Wildpark anzutreffen. Diese außergewöhnliche Artenvielfalt gelte es zu erhalten und weiterzuentwickeln, so Werner Wernecke. Die Experten fragen: Was können die Förster angesichts von Trockenheit und Temperaturanstieg tun? Werner Wernecke: "Ein artenreicher, vielfältig strukturierter Wald bietet die besten Chancen, die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu überstehen."

Fotos Coronakonform und ohne Öffentlichkeit: Unter anderem Stechpalmen, Baum des Jahres 2021, pflanzen die Vorstandsmitglieder des Kreisverbands der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit ihren Unterstützern im Tiergarten. Foto: David Menke/HessenForst 2

Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang die gemeinschaftliche Pflanzaktion zu verstehen. Mit einer Auswahl an standortangepassten und klimarobusten Bäumen und Sträuchern sollen Verluste ausgeglichen werden.

Wernecke erläutert das Vorgehen der Forstleute: "Wir pflanzen bewusst Baumarten, die mit den prognostizierten Standortsveränderungen voraussichtlich gut zurechtkommen werden. Um Risiken zu verteilen, setzen wir auf Mischwaldstrukturen. Wir pflegen die Wälder gezielt, um ihre Stabilität zu sichern. Und nicht zuletzt muss eine konsequente Jagdausübung dazu beitragen, damit sich die neue Waldgeneration gut entwickeln kann."

HessenForst bevorzuge grundsätzlich Naturverjüngungen. Bei ergänzenden Pflanzungen würden die Förster klimaresistente Baumarten mit hoher Anpassungsfähigkeit an Trockenstress und wärmere Temperaturen nutzen.

So würde man zum Beispiel Tannen oder Douglasien als begleitende Nadelbaumarten neben den Laubbäumen Bergahorn und Wildkirsche in den im Forstamt Weilburg vorherrschenden Buchen-Naturverjüngungen beimischen.