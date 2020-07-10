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Freitag, 10.07.2020 - 05:00
4 min

Was bringt die Mehrwertsteuer-Senkung?

Wie wirkt sich die Senkung der Mehrwertsteuer vor Ort aus? Was haben die Kunden davon? Wir haben in Weilburg nachgefragt.

Von Sabine Gorenflo
Beim Autokauf oder auch bei teuren Reparaturen macht sich die Senkung der Mehrwertsteuer besonders bemerkbar. Unter anderem das Weilburger Autohaus Bilia verspricht, die Steuersenkung voll an die Kunden weiterzureichen. Der Aufwand dafür sei jedoch sehr hoch, heißt es. Foto: Jürgen Vetter

Beim Autokauf oder auch bei teuren Reparaturen macht sich die Senkung der Mehrwertsteuer besonders bemerkbar. Unter anderem das Weilburger Autohaus Bilia verspricht, die Steuersenkung voll an die Kunden weiterzureichen. Der Aufwand dafür sei jedoch sehr hoch, heißt es. Foto: Jürgen Vetter

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Beim Autokauf oder auch bei teuren Reparaturen macht sich die Senkung der Mehrwertsteuer besonders bemerkbar. Unter anderem das Weilburger Autohaus Bilia verspricht, die Steuersenkung voll an die Kunden weiterzureichen. Der Aufwand dafür sei jedoch sehr hoch, heißt es. Foto: Jürgen Vetter

Beim Autokauf oder auch bei teuren Reparaturen macht sich die Senkung der Mehrwertsteuer besonders bemerkbar. Unter anderem das Weilburger Autohaus Bilia verspricht, die Steuersenkung voll an die Kunden weiterzureichen. Der Aufwand dafür sei jedoch sehr hoch, heißt es. Foto: Jürgen Vetter

Wer sich in der Weilburger Altstadt jetzt ein leckeres Eis gönnt, der wird dabei die Steuersenkung kaum spüren können, den Genuss dafür aber umso mehr. Foto: Jürgen Vetter

Wer sich in der Weilburger Altstadt jetzt ein leckeres Eis gönnt, der wird dabei die Steuersenkung kaum spüren können, den Genuss dafür aber umso mehr. Foto: Jürgen Vetter

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