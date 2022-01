Was kann man in Weilburg lernen?

Es gibt neue Kurse für Neugierige und Lernwillige - und auch Online-Angebote: Die Kreisvolkshochschule in Weilburg stellt ihr neues Programm vor. Archivfoto: Andreas E. Müller

WEILBURG - Die Kreisvolkshochschule (VHS) startet am 7. Februar in ihr neues Semester. An der Hauptstelle in Weilburg gibt es dabei neue Angebote.

Während der Corona-Pandemie habe die Kreisvolkshochschule viele geplante Kurse absagen müssen, teilt die VHS mit. Die Hauptstelle in Weilburg sowie die direkt dazugehörigen Außenstellen Beselich, Löhnberg, Merenberg, Mengerskirchen, Villmar, Weinbach und Weilmünster starten mit unterschiedlichsten Kursen, die zur Anmeldung offen sind.

Kultur & Kreatives Gestalten

Ein Höhepunkt ist der Kurs "Exkursionen zu ausgewählten Kirchen des Dekanats Weilburg" (13. Mai) mit Dr. Verena Fuchß, in denen sie die charakteristischsten Gottesdiensträume der Umgebung zeigt und erläutert. Literarisch wird es im Seminar "Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen" (30. Mai) sowie in der Lesung "Rheinreise" (10. Mai), während sich der Kurs "Heimwerken" (27. April) exklusiv an Frauen richtet und in dem alles über Reparieren, Bauen und Werkeln gelernt wird.

Nähen (14. Februar und 20. Juni), die Steinbildhauerei (10. Juni), die Grundlagen des Zeichnens (8. Februar), die Kunst des Ikebana (9. März) sowie jene des Jonglierens und des Poi-Spiels (16. März) sind weitere Kurse.

Gesundheit

Der Gesundheitsbereich ist in Weilburg und seinen Außenstellen traditionell ausgeprägt. Die Angebotspalette erstreckt sich von Wassergymnastik über Hatha-Yoga (sowohl in Präsenz als auch online) bis hin zu T'ai Chi Chuan. Diese Kurse bilden sozusagen das "Rückgrat" des Fachbereichs in Weilburg, das von vielen teilweise neuen Angeboten unterstützt wird. Ritmo-Latino (5. Mai), Fatburner (14. Februar), die Feldenkrais-Methode (26. März) und das beliebter werdende Aqua-Jogging im Weilburger Oberlahnbad (10. Februar) sowie "Brustselbstuntersuchung" (28. Juni), den Kurs "Waldbaden - Naturtanken" (11. Juni), mehrere Kurse zur Wirbelsäulengymnastik (7. Februar und 10. Februar) oder der Vortrag "Blut im Stuhl - was steckt dahinter?" (16. März) sind im Angebot. Kochkurse behandeln "Vegane Ernährung: Einfach und lecker" (5. April), "Orientalisches Kochen" (28. April) oder "Frühlingsfrische Kräuterküche" (19. Mai).

EDV, Arbeit & Beruf

Computerkurse sind in Weilburg gut vertreten. Dozent Björn Borkott erklärt den Umgang mit Excel (9. Mai) und Word 2016 (7. März). Der Online-Kurs "Online oder per E-Mail bewerben" (2. Juni) sowie der Präsenzkurs "Mit der passenden Bewerbungsmappe zum beruflichen Erfolg" (19. März) helfen bei der Karriere-Planung.

Politik und Gesellschaft

Im Reisebericht "Kanada - Der Westen" (29. März) wird VHS-Direktor Michael Schneider mit vielen Bildern und Anekdoten Wissenswertes über eine Exkursion der Volkshochschule in ein Land berichten, das zwar über mehrere Millionenstädte verfügt, in dem man sich gleichzeitig aber innerhalb von nur einer Autostunde mitten in der Wildnis wiederfindet.

Robert Hello erklärt, was Aktien eigentlich genau sind und wie man sie richtig nutzt (24. Februar), un gibt Tipps und Tricks für eine bessere Rhetorik und Präsentationskompetenz (2. Mai). Die drei Vorträge über "Wildbienen und Insekten" (16. Mai), die Kunst des richtigen Vererbens und der Testamentserstellung (17. März) sowie über die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges in Weilburg (6. Mai) runden das Programm dieses Fachbereichs ab.

Sprachen

Die Volkshochschule in Weilburg bietet knapp 25 Sprach- und Integrationskurse an, wobei die populärsten europäischen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch zwar dominieren, aber nur ein Teil des Programms sind. Jeweils werden hier sowohl Einsteiger-, Fortgeschrittenen- und Konversationskurse angeboten. In diesem Semester bietet die VHS neben Russisch (22. Februar) auch exklusiv einen Arabisch- (8. Februar) sowie einen Chinesisch-Kurs (7. Februar) an sowie einen in Niederländisch, der in der Außenstelle Weilmünster durchgeführt wird (10. Februar). Die Sprachkurse werden vormittags, nachmittags und auch abends angeboten, wobei Integrationskurse in der Regel auf eine externe Prüfung hinarbeiten und den Teilnehmern unter anderem bei der Einbürgerung nützlich sein können.

Anmeldung

Außenstellenprogramme werden in alle Haushalte zugestellt. Im Internet ist das Programm unter www.vhs-

limburg-weilburg.de abrufbar. Telefonische Beratung und Anmeldung unter Telefon 0 64 71-21 25.