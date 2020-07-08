Mittwoch, 08.07.2020 - 17:30
3 min
Was kostet das Traumhaus in Limburg-Weilburg?
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
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WO GIBT ES INFOS ZU BODENWERTEN?
Bodenrichtwerte sind kostenlos im Internet verfügbarSie können auf der Internetseite boris.hessen.de eingesehen werden. Informationen zum Gutachterausschuss gibt es auf hvbg.hessen.de/immobilienwerte.
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