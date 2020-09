Was spricht gegen Windkraft?

Windräder bei Weilburg? Dagegen wehren sich Bürger aus Hasselbach und Gaudernbach. Nun laden sie zum Info-Abend. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Weilburg-Hasselbach (ohe). Seit Jahresbeginn regt sich in Hasselbach und Gaudernbach Widerstand gegen mögliche Windkraftanlagen auf dem westlich liegenden Höhenzug. Die Bürgerinitiative "Arlender" wurde gegründet, dann brach die Corona-Pandemie aus. Nun lädt die Initiative zum ersten Informationsabend ein.

Am Dienstag, 22. September, ab 19 Uhr wollen die Mitglieder über das Thema "Windkraft" informieren und ihre Position erklären. Dafür haben sie sich Schützenhilfe von zwei bekannten Vertretern aus der Windkraftgegner-Szene geholt.

Maschinenbauingenieur Detlef Ahlborn von "Vernunftkraft", dem Dachverband der Bürgerinitiativen gegen Windkraft, wird zu technischen Fragen der Windkraftanlagen sprechen. Mediziner Dr. Stephan Kaula von der Deutschen Schutzgemeinschaft Schall widmet sich den gesundheitlichen Aspekten und einer möglichen Belastung durch Infraschall. Beide Referenten stehen nach dem Vortrag für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Eingeladen sind alle interessierten Bürger der umliegenden und betroffenen Orte. "Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion und laden auch besonders die Befürworter und Grundstückseigentümer zu diesem Abend ein", sagen die Mitglieder der Bürgerinitiative.

Die Abstandsregeln im Dorfgemeinschaftshaus Hasselbach sind einzuhalten. Im Saal gilt die Maskenpflicht und die Hygieneverordnung. Die Veranstaltung wird zeitgleich nach draußen ins Freie übertragen.

Zwei Windvorrangflächen westlich von Hasselbach

Auf Interesse stoßen bei verschiedenen Windkraftprojektierern zwei Windvorranggebiete (nord-)westlich der beiden Weilburger Stadtteile, die im Teilregionalplan Energie für Mittelhessen ausgewiesen sind. Dabei geht es um die 56 Hektar große Windvorrangfläche 1207 sowie die 33 Hektar große Vorrangfläche 1208, schon auf Allendorfer Gemarkung. So hatte unter anderem die Firma Energiequelle, die auf dem Areal gern drei Windkraftanlagen errichten würde, mit Eigentümern der Flächen Kontakt aufgenommen. Auch andere Firmen sollen nach Angaben der Bürgerinitiative Grundbesitzer angeschrieben haben.

Die Bürgerinitiative will erreichen, dass die beiden Vorrangflächen gestrichen werden, sodass Windkraft auf diesem Gebiet auch künftig kein Thema mehr sein kann. Denn durch Anlagen auf dem Höhenzug, den die Hasselbacher "Arlender" nennen, befürchten sie neben Eingriffen in die Natur auch negative Einflüsse auf die Menschen in den beiden Orten.