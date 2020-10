Was Weilburger sich wünschen

Elke Rehwald-Stahl vom Weilburger Weltladen vor den Karten mit Antworten auf die Frage, was für die Menschen ein gutes Leben bedeutet. Foto: Andreas E. Müller

WEILBURG - Die "Faire Woche" des Weltladens Weilburg ist coronabedingt mit einem neuen Konzept an den Start gegangen. Konnten in den vergangenen Jahren Menschen an der "Fairen Kaffee-Tafel" bei Kaffee, Tee und Kuchen im Schlossgarten miteinander ins Gespräch kommen, gingen dieses Mal die Mitarbeiterinnen des Weltladens mit großen Plastik-Bananen in der Innenstadt auf Menschen zu und fragten sie, was gutes Leben für sie bedeute.

Mit der Frage: "Dürfen wir Ihnen eine Banane schenken?" - natürlich keine aus Plastik - sei der Einstieg fast immer gut gelungen. "Wir waren von der positiven Resonanz total überrascht", berichtet Elke Rehwald-Stahl nach der Aktionswoche. Die meisten Angesprochenen - Frauen oder Männer, jüngere und ältere Menschen, Weilburger oder Touristen - zeigten an diesem Thema großes Interesse, ergänzte sie.

Auswahl der Antwortkarten hängt im Schaukasten

Mehr als 60 Befragte gaben einen Zettel mit ihren Antworten ab. "Es waren durchweg ernst gemeinte Antworten, die uns gezeigt haben, dass sich die Menschen über die Frage Gedanken gemacht haben", erläutert Rehwald-Stahl. Die Antworten zeigten deutlich, dass für die meisten Menschen keine materiellen Dinge im Vordergrund stünden. Häufige Antworten waren: Gesundheit, Frieden, Harmonie in der Familie, Freunde. Kinder hätten nicht - wie zu erwarten gewesen wäre - Smartphones genannt, sondern Radfahren, draußen herumlaufen und spielen. Ein Mädchen habe schon den konkreten Wunsch formuliert, später einmal als Ärztin anderen helfen zu können. Bewegend auch die Antwort eines Mannes, der sich nach einem Schlaganfall wünschte, wieder richtig laufen zu können.

Manche formulierten aber auch Ängste, bilanzierte die Weltladen-Sprecherin; beispielsweise die Angst vor einer wachsenden Kriminalität. Eine wichtige Rolle habe für viele auch die Natur und die Umwelt gespielt. Eine ältere Frau habe auf den Zettel geschrieben: "Wenn meine Enkel noch Vögel singen hören können".

"Es haben sich viele tolle Gespräche ergeben", erzählt Rehwald-Stahl. Dabei habe sie festgestellt, dass die Menschen hierzulande sehr ähnliche Wünsche und Ansichten hätten wie die Menschen in völlig anderen Teilen der Erde. Sie selbst wünscht sich, "dass die Menschen überall auf der Welt fair miteinander umgehen, in allen Bereichen".

Ein Teil der Zettel hängt nun zum Nachlesen im Schaukasten des Weilburger Weltladens.