Wechselunterricht während Corona: Schüler fühlen sich sicher

Regelmäßiges Lüften ist unproblematisch, die Schüler müssten nicht frieren und sich extra dicke Decken mitbringen, sagt der Direktor des Weilburger Gymnasiums, Stefan Ketter. Die Klassenräume seien gut geheizt.

"Alle 20 Minuten lüften wir für zehn Minuten", sagt die Schulleiterin der Westerwaldschule, Doris Poppe. Schüler werden zudem von Lehrkräften an verschiedenen Abholpunkten im Pausenbereich zu Unterrichtsbeginn abgeholt.

Sowohl an der Waldernbacher als auch an der Weilburger Schule hätten sich die Schüler an das Tragen der Alltagsmasken gewöhnt, die Lehrer würden zum Großteil mit FFP2-Masken unterrichten, erklären die Schulleiter.