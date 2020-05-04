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Montag, 04.05.2020 - 17:00
6 min

Wegen Corona: Kein King und Cash für Weilburger Musiker

Der Weilburger Musiker Kevin Löhr ist von der Pandemie doppelt betroffen: Alle Konzerte sind abgesagt. Zudem hat auch seine Arbeitsstelle bereits seit Wochen zu.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Alle Konzerte sind abgesagt: Musiker Kevin Löhr hat es in Zeiten von Corona nicht leicht. Foto: Agathe Markiewicz

Alle Konzerte sind abgesagt: Musiker Kevin Löhr hat es in Zeiten von Corona nicht leicht. Foto: Agathe Markiewicz

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Fotos
Alle Konzerte sind abgesagt: Musiker Kevin Löhr hat es in Zeiten von Corona nicht leicht. Foto: Agathe Markiewicz

Alle Konzerte sind abgesagt: Musiker Kevin Löhr hat es in Zeiten von Corona nicht leicht. Foto: Agathe Markiewicz

Kevin Löhr sehnt die Zeit herbei, wenn er wieder live vor Publikum auftreten kann. Foto: Kevin Löhr

Kevin Löhr sehnt die Zeit herbei, wenn er wieder live vor Publikum auftreten kann. Foto: Kevin Löhr

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KONZERT

Das Konzert am Freitag, 8. Mai, beginnt um 19.30 Uhr. Jeder kann es über die Facebookseite von Kevin Löhr live verfolgen. Da die Musiker Open Air spielen, findet der Gig bei Regen nicht statt.

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