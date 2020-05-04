Montag, 04.05.2020 - 17:00
6 min
Wegen Corona: Kein King und Cash für Weilburger Musiker
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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KONZERT
Das Konzert am Freitag, 8. Mai, beginnt um 19.30 Uhr. Jeder kann es über die Facebookseite von Kevin Löhr live verfolgen. Da die Musiker Open Air spielen, findet der Gig bei Regen nicht statt.
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