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Donnerstag, 26.03.2020 - 11:00
4 min

Wegen Corona: Kreismusikschule Oberlahn steigt auf Skype um

Die Corona-Krise stellt die Kreismusikschule Oberlahn vor eine Herausforderung. Lehrer und Schüler dürfen sich nicht für den Unterricht treffen. Videochats sind die Rettung.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Musikunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie: Hoch konzentriert spielt die siebenjährige Ida Trommer Geige, während ihre Musikschullehrerin über Videochat zugeschaltet ist und Tipps gibt. Foto: Renate Albrecht

Musikunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie: Hoch konzentriert spielt die siebenjährige Ida Trommer Geige, während ihre Musikschullehrerin über Videochat zugeschaltet ist und Tipps gibt. Foto: Renate Albrecht

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Musikunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie: Hoch konzentriert spielt die siebenjährige Ida Trommer Geige, während ihre Musikschullehrerin über Videochat zugeschaltet ist und Tipps gibt. Foto: Renate Albrecht

Musikunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie: Hoch konzentriert spielt die siebenjährige Ida Trommer Geige, während ihre Musikschullehrerin über Videochat zugeschaltet ist und Tipps gibt. Foto: Renate Albrecht

Der Laptop gehört derzeit bei Angelika Steiner zu jeder Musikstunde dazu. So kann sie mit ihren Klavierschülern weiter üben, während die Kreismusikschule wegen der Vorkehrungen zum Schutz gegen eine Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleibt. Foto: pivat

Der Laptop gehört derzeit bei Angelika Steiner zu jeder Musikstunde dazu. So kann sie mit ihren Klavierschülern weiter üben, während die Kreismusikschule wegen der Vorkehrungen zum Schutz gegen eine Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleibt. Foto: pivat

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