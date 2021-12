Weihnachten im Ahrtal: Weilburger erfüllen kleine Wünsche

Die Menschen im Ahrtal sind unendlich froh über die Welle der Hilfsbereitschaft: Wolf Raupach (l.) und Peter Knögel beim Verlegen von Fertig-Parkett in einer Wohnung in Ahrweiler. Foto: Peter Knögel

In einem Versorgungszelt in Ahrweiler können sich nicht nur Helfer verpflegen, hier machen auch Kinder ihre Schularbeiten, die noch kein festes Zuhause haben. Insgesamt wurden bei der Flutkatastrophe 17 Schulen massiv beschädigt. In der Gemeinde Grafschaft wurden 297 Container als Ersatz für das beschädigte Gymnasium in Ahrweiler aufgestellt. Foto: Peter Knögel