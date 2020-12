Weihnachtsmarkt-Laden in der Weilburger Neugasse

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Weilburger Weihnachtsmarkt-Laden in der Neugasse 7 hat seine Pforte geöffnet. Bis zum 23. Dezember lädt er montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr ein.

Das Angebot reicht von Nistkästen, Vogelhäuschen, Insektenhotels und selbst gestrickten Schals über 36 Marmeladensorten, Kalendern, sowie Gartenmöbeln, bis zu Artikeln der Weihnachts- und Winterzeit.

Der Erlös des Ladens geht an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg und an das Marmeladen-Pfarramt von Pfarrer Ulrich Finger. Insgesamt 13 Partner sind bei dem Projekt mit an Bord. Betrieben wird der Laden von Hans-Peter Schick. Er wählte den Laden als Ersatz für seinen üblichen Stand auf dem abgesagten Weihnachtsmarkt.