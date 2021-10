Weil er helfen wollte: 16-Jähriger verprügelt

Jetzt teilen:

WEILBURG - Weil er einer Frau helfen wollte, ist ein 16-Jähriger in Weilburg verprügelt worden.

Gegen 22.15 Uhr wollte der Jugendliche am Freitag einer Frau mit Kinderwagen in der Hainallee helfen. Diese hat zuvor zwei Personen in einem Auto gebeten, ihre Musik etwas leiser zu machen, woraufhin die beiden Männer die Dame verbal bedrängten. Als der 16-Jährige einschritt, wurde er durch mindestens einen der beiden Männer geschlagen und dabei leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter sowie die Dame mit dem Kinderwagen entfernten sich vom Tatort.

Die mögliche Zeugin mit dem Kinderwagen oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 in Verbindung zu setzen.