Weilburg: 100 Kinder und Jugendliche machen Musik

Aus allen Beiträgen zusammen entsteht der Dokumentationsfilm "Du bist Beethoven": Julian Lanzafane in seinem Video zum Wettbewerb "haste Töne". Video-Screenshot: Farnam Karazma

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Anstelle des ursprünglich geplanten 9. Weilburger Klavierwettbewerbs hatte das Weilburger Märchenhaus und die Kreismusikschule Oberlahn zum Audio- und Video-Wettbewerb "haste Töne" aufgerufen.

28 Filme aus Weilburg und Oberlahn, Quattro Castella und Kezmarok wurden eingereicht und von einer vierköpfigen Jury unter Vorsitz der Frankfurter Musikerin Katrin Zurborg begutachtet. "Erfinde eine kleine Musik-Geschichte, sende uns ein Corona-Tagebuch mit Musik, filme Deinen Hund, während Du Schlagzeug übst..."

Außer der Zeitgrenze gab

es keine Beschränkungen

Die Vorschläge der Ausschreibung müssen die Fantasie der jungen Filmemacher geweckt haben, denn außer der Zeitgrenze von zwei Minuten gab es keine Beschränkungen. Wörtlich nahmen Loup Prather (7) und Leonard Gürtel (10) das Motto des Beethoven-Jahres 2020 "Du bist Beethoven" und traten in der Verkleidung des Wiener Klassikers am Klavier auf. Einen ganz persönlichen "Fluch der Karibik" kreierten Malena Cromm (15) und Miriam Hölper (14) im Geigenduo vor der Filmkulisse des Piraten-Klassikers. Der Musik aus "Star Wars" widmeten sich Fionn, Enya, Liam und Kilian Freihold im Familien Quartett von Schlagzeug, Flöte, Trompete und Geige.

Musiziert wurde auf einem "Sockenklavier" (Rahel Tilman, 12), der Tuba (Erik Wetzel), auf Mundharmonika und Akkordeon. Manche Filme entstanden zu Hause (sechshändig am Klavier), andere im Garten oder Wald (Eileen Löwen, Violoncello), unterwegs mit Fahrrad oder auf einem Boot auf der Lahn (Simeon Tilman).

Besonders freuten sich die Organisatoren über sieben Einreichungen aus der Weilburger Partnerstadt Quattro Castella - aus der Krisenregion Reggio Emilia - sowie vier Filme aus Kezmarok in der Slowakei.

Die italienischen Beiträge reichen von Solo-Filmen mit Querflöte oder Klarinette bis hin zu Enrico Morricones Filmmusik "Once upon a time in the west", getrennt eingespielt von dreißig jungen Musikern des Orchestra Giovanile Quattro Castella unter Leitung von Saverio Settembrini. Alle Einspielungen wurden dann zu einem beeindruckenden und dabei anhörbaren Film montiert und zusammengeschnitten. Insgesamt musizierten so über 100 Kinder und Jugendliche in 28 Kurzfilmen.

Alle 28 Kurzfilme

bekommen das Preisgeld

Das Gesamtprojekt "Du bist Beethoven" wird vom Land Hessen im Rahmen des Förderprogrammes "Kulturkoffer" gefördert. Die Jury und die Veranstalter vom Förderverein Weilburger Märchenhaus und der Kreismusikschule Oberlahn entschieden sich dafür, statt der ursprünglich vorgesehenen Anzahl von zehn Einsendungen, alle 28 Kurzfilme mit dem aus-gelobten Preisgeld von je 50 Euro zu prämieren.

Zu den Ausschreibungsbedingungen gehört es, dass davon auch die Kameraleute profitieren sollen, was jedenfalls zu einem gemeinsamen Besuch im Eiscafé reichen sollte. Aus allen Beiträgen zusammen entsteht der Dokumentationsfilm "Du bist Beethoven". Dieser wird im Rahmen der Europa-Woche des Weilburger Forums im Herbst im Spielmann-Kulturzentrum zu sehen sein.