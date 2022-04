Weilburg: 18-Jähriger nach Schlägen bewusstlos

Hinweise zu dem Gewaltausbruch in Weilburg erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0 64 71-9 38 60. Symbolfoto: S. Zitzmann/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Nacht zu Samstag, 23. April, sind in Weilburg zwei Männer vor einem Tanzclub geschlagen worden.

Ein 18-Jähriger war mit einem weiteren, ebenfalls 18-jährigen, jungen Mann Gast in einem Tanzclub in der Friedenbachstraße. Als sie sich gegen 0.30 Uhr vor die Lokalität begaben, kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines weißen Audi. Der Mann stieg, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, aus seinem Fahrzeug, nachdem ein 18-Jähriger eine Tür des Wagens geschlossen hatte.

Nach Angaben der 18-Jährigen sei der Mann sofort handgreiflich geworden und habe dem einem Jugendlichen "direkt ins Gesicht geschlagen", sodass dieser bewusstlos zu Boden ging. Als der andere 18-Jährige den Mann daraufhin zur Rede stellte, sei auch er ins Gesicht geschlagen worden, wobei seine Brille zu Bruch gegangen sei. Anschließend sei der Täter mit dem Audi geflohen. Der bewusstlose 18-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht

nun Zeugen

Den Täter beschrieben die beiden Opfer als etwa 25-jährig, 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er soll eine blaue Jeans und ein weißes Kapuzenshirt getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0 64 71-9 38 60.