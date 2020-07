Weilburg: 27-Jähriger wird durch Messerattacke schwer verletzt

Symbolbild. Archivfoto: gebfotography/Fotolia

WEILBURG - In der Nacht zum Samstag musste ein 27-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in Weilburg in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei waren gegen 0.20 Uhr im Außenbereich eines Bistros in der Nähe des Bahnhofs mehrere Männer in Streit geraten. Im Rahmen dieser anfangs noch verbalen Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige durch einen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt.

Noch vor Ort nahm die Polizei einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Der zur Tatzeit alkoholisierte Festgenommene wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo unter anderem eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 27-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er befindet sich nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Gegen den 30-Jährigen leitete die Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9340 - 0 zu melden.