Weilburg: Auf vier Ebenen entstehen sieben Wohnungen

In den kommenden Wochen soll das Lehmstampfgebäude in der Weilburger Niedergasse einen neuen Außenputz erhalten.

Weilburg (red). Trotz der Corona-Krise gehen die Arbeiten an der umfassenden Sanierung des höchsten Lehmstampfbaus Europas weiter. In den kommenden Tagen starten die Außenputzarbeiten an dem Haus in der Weilburger Niedergasse 22.

Derzeit wird aus Brandschutzgründen innen der komplette alte Kamin zurückgebaut und ein neuer Kamin eingebaut. Mitte April soll die neue Heizung laufen. Auch werden zur Zeit die restlichen neuen Fenster montiert. Dann wird der Innenausbau fortgeführt. Dabei werden die Aufarbeitung der Türen und der Fußböden die aufwendigsten Arbeiten sein. Eine weitere Aufgabe ist schließlich die Sanierung des Treppenhauses. Alle Arbeiten erfolgen in engster Abstimmung mit dem Bezirkskonservator Frank Aulbach vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen und Diplom-Ingenieurin Antje Mackauer-Brühl (Denkmalschutz beim Landkreis Limburg-Weilburg). Bauherr ist die Familie Müller aus Hüttenberg.

Bis zum Jahresende 2020 sollen bei gutem Verlauf alle Arbeiten abgeschlossen werden.

Denkmalpflege des Landes Hessen gibt Zuschuss

Die Kosten für die Sanierung und Modernisierung belaufen sich auf deutlich über eine Million Euro. Entsprechend den Absprachen vor Abschluss des Kaufvertrages fließen aufgrund der Bedeutung des über 180 Jahre alten Gebäudes Zuschüsse aus dem Städtebauförderungsprogramm West (Bund, Land, Stadt) und seitens der Denkmalpflege des Landes Hessen in Höhe von insgesamt rund 500 000 Euro. Auf vier Ebenen entstehen sieben Wohnungen, die allesamt vermietet werden. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 06403-71 686 bewerben.

Der Lehmstampfbau in der Weilburger Niedergasse wurde um das Jahr 1835 in Lehmstampf-Technik durch den Pionier des Weilburger Pisé-Baues, Wilhelm Jakob Wimpf, als Wohnhaus seiner Kinder errichtet. Am 12. November 2015 hat die Stadt Weilburg das Anwesen mit Gebäude und Grundstück von 988 Quadratmetern erworben und nach grundlegenden Gesprächen mit der Denkmalpflege am 30. Mai 2017 an Sven und Steffen Müller (Hüttenberg) verkauft. Das Gebäude umfasst insgesamt sechs Stockwerke, an der Niedergasse drei und rückseitig einschließlich des Kellersockels sechs Stockwerke und gilt damit in Fachkreisen als der höchste Lehmstampfbau Europas. 2017 erfolgte zunächst die Entrümpelung und die Sicherung des Bauwerkes, jetzt geht das Projekt auf die Zielgerade.