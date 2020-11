Weilburg baut kostenfreies WLAN aus

Auch der König-Konrad Platz verfügt über öffentliches WLAN (v.l.):Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch und Mitarbeiter Salih Özmen, Foto: Stadt Weilburg

Weilburg (red). Die Stadt Weilburg baut das kostenfreie WLAN aus. Mit Unterstützung durch das Förderprogramm "Digitale Dorflinde" des Hessischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung werden an mehreren öffentlichen Plätzen und Einrichtungen Hotspots eingerichtet. Damit wird kostenloser Internetzugang zur Verfügung gestellt.

"Die Verfügbarkeit von WLAN gewinnt stetig an Bedeutung, auch im kommunalen Umfeld. Öffentlich zugängliches WLAN trägt zur Attraktivität und Aufenthaltsqualität einer Kommune bei und sorgt für einen lebendigen und lebenswerten ländlichen Raum", findet Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). Zudem könnten öffentliche WLAN-Strukturen den Tourismus fördern sowie im Rahmen der Wirtschaftsförderung zum Einsatz kommen. "Darum haben wir nicht nur die Förderung des Landes Hessen genutzt und gleich mehrere Hotspots mit freiem Internetzugang eingerichtet, sondern auch weitere öffentliche Einrichtungen wie unsere Bürgerhäuser mit WLAN ausgerüstet", fügte der Rathauschef hinzu. Mit Landesförderung eingerichtete Hotspots sind am gesamten Festplatz Hainallee, im Außenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Weilburg im Bangert sowie im gesamten Außenbereich des Oberlahnbades und am König-Konrad-Platz vor dem Landtor installiert. In der Hainallee sollen unter anderem auch die Wohnmobilisten sowie Besucher von Open-Air-Veranstaltungen darauf zugreifen können. Rund um das Oberlahnbad hat man auch Fahrradfahrer als Zielgruppe im Blick.

Auch der Vorplatz vor dem alten Rathaus in Odersbach sowie der Vorplatz der Kristallhöhle in Kubach sind ab sofort mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Zwei Standorte, die für den Tourismus von Bedeutung sind. "Der Bereich rund um den Weilburger Bahnhof sowie das Freizeitareal "Klein Nizza" werden in naher Zukunft ebenfalls über kostenloses WLAN verfügen", ergänzt Salih Özmen, verantwortlich für die technische und organisatorische Einrichtung der Zugänge durch die Weilburger Stadtverwaltung. Für die Förderung durch das Land Hessen sei die Stadt Weilburg sehr dankbar, so Hanisch. Die Stadt gehe aber noch weiter: Neben den geförderten Einrichtungen habe man auch die Bürgerhäuser in Ahausen, Bermbach, Gaudernbach, Hasselbach, Kirschhofen, Kubach, Odersbach, Waldhausen und die Turnhalle in Drommershausen komplett mit kostenlosem WLAN-Zugang ausgestattet. "Auch das Bürgerhaus in Hirschhausen wird einen Zugang bekommen, sobald auch hier alle technischen Voraussetzungen gegeben sind. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen für die Digitalisierung auch in allen unseren Bürgerhäusern und steigern die Attraktivität für die öffentliche Nutzung", sagte er.

Die Kosten für die Bereitstellung der geförderten WLAN-Hotspots belaufen sich bisher auf rund 16 000 Euro, die Hälfte der Summe übernimmt das Land. Die Kosten für die Einrichtung der WLAN-Zugänge in den Bürgerhäusern übernimmt die Stadt ohne Förderung.

Mit dem Förderprogramm "Digitale Linde" unterstützt das Land Hessen Städte und Gemeinden bei der Einrichtung kommunaler WLAN-Infrastrukturen. Die Hotspots sind in relevanten öffentlichen Bereichen zu errichten. Pro Kommune ist eine Förderung von bis zu 20 Hotspots mit einem Gesamtfördervolumen von bis zu 20.000 Euro möglich.