Weilburg: Bundesstraße 456 nach Unfall gesperrt

Die Bundesstraße von Weilburg in Richtung Weilmünster ist nach einem Unfall wegen Bergungs- und Rettungsarbeiten nach dem Ortsausgang Weilburg gesperrt. (© Nolte/Fotolia)

Weilburg - Die Bundesstraße 456 von Weilburg Richtung Weilmünster ist derzeit wegen Bergungs- und Rettungsarbeiten nach dem Ortsausgang Weilburg gesperrt.

Ein BMW war um 15.21 Uhr in einer Rechtskurve in Höhe des Tiergartens aus noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, zur Schwere der Verletzungen des BMW-Fahrer liegen der Redaktion derzeit keine Informationen vor.

Die Arbeiten vor Ort dauern noch an, die Straße bleibt nach Angaben der Polizei auf zunächst unbestimmte Zeit gesperrt. Wegen des Feierabendverkehrs und Rückpendlern aus dem Rhein-Main-Gebiet, bei denen diese Strecke beliebt ist, kommt es dadurch zu starken Beeinträchtigungen im Verkehr sowie Umleitungen über die umliegenden Ortschaften.