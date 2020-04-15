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Mittwoch, 15.04.2020 - 05:00
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Weilburg: Das Auslandsstudium wird zum Onlineseminar

Bleiben oder den Heimweg antreten? Studentin Pauline Stahl hat sich für die Reise von Dublin nach Weilburg entschieden.

Von Pauline Stahl
Sieben Monate hat Pauline Stahl in Irland studiert, Land, Leute und auch Tiere kennengelernt. Nun muss sie das Auslandsstudium online beenden. Foto: Pauline Stahl

Sieben Monate hat Pauline Stahl in Irland studiert, Land, Leute und auch Tiere kennengelernt. Nun muss sie das Auslandsstudium online beenden. Foto: Pauline Stahl

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Fotos
Sieben Monate hat Pauline Stahl in Irland studiert, Land, Leute und auch Tiere kennengelernt. Nun muss sie das Auslandsstudium online beenden. Foto: Pauline Stahl

Sieben Monate hat Pauline Stahl in Irland studiert, Land, Leute und auch Tiere kennengelernt. Nun muss sie das Auslandsstudium online beenden. Foto: Pauline Stahl

Elena Buzzo (rechts) und Pauline Stahl beenden ihr Studium nun von Deutschland und Italien aus. Foto: Pauline Stahl

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Statt in Dublin im Klassenraum: So sehen sich die Studenten aus aller Welt nun über Videokonferenzen im Onlinekurs auf dem Bildschirm. Foto: Pauline Stahl

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