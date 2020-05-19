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Dienstag, 19.05.2020 - 15:30
3 min

Weilburg: Das Windhoffest fällt aus

Der Tag der offenen Tür und das traditionelle Windhoffest an der Technikakademie Weilburg finden dieses Jahr nicht statt.

Von Sabine Gorenflo
Das Windhoffest in Weilburg im Jahr 2019: Solche Menschenansammlungen sind in Corona-Zeiten nicht möglich. Foto: Sabine Gorenflo

Das Windhoffest in Weilburg im Jahr 2019: Solche Menschenansammlungen sind in Corona-Zeiten nicht möglich. Foto: Sabine Gorenflo

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