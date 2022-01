"Weilburg erinnert" zeigt Fotoausstellung "Hass vernichtet"

Die Aktivistin Irmela Mensah-Schramm (r.) entfernt in ganz Deutschland menschenfeindliche Graffitis und verwandelt sie in Friedensbotschaften. Ihre Kunstwerke sind nun in Weilburg zu sehen. Foto: Weilburg erinnert

WEILBURG - Noch bis Sonntag, 6. März, zeigt der Verein "Weilburg erinnert" im Foyer der Kreissparkasse im Odersbacher Weg in Weilburg die Fotoausstellung "Hass vernichtet".

Im Mittelpunkt steht die Arbeit der Berliner Künstlerin Irmela Mensah-Schramm, die sich selbst als "Polit-Putze" bezeichnet. Aufgrund der angespannten Pandemielage entfiel eine offizielle Ausstellungseröffnung.

Zivilcourage sei für Irmela Mensah-Schramm eine Selbstverständlichkeit, heißt es in einer Pressemitteilung von "Weilburg erinnert". Sie entferne in ganz Deutschland menschenfeindliche Graffitis und verwandele sie in Friedensbotschaften. Einige ihrer Kunstwerke sind nun in Weilburg zu sehen.

Mensah-Schramm wurde für ihre Verdienste mit Preisen gewürdigt. So erhielt sie 1996 die Bundesverdienstmedaille. Diese gab sie jedoch 2000 zurück, nachdem sie erfahren hatte, dass auch der ehemalige NPD-Politiker Heinz Eckhoff mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden war. 2006 nahm die Künstlerin den Preis "Aktiv für Demokratie und Toleranz" und 2015 den Göttinger Friedenspreis entgegen. Gleichzeitig wird sie oft auch mit heftigen Anfeindungen konfrontiert - und stand auch schon häufig vor Gericht.

Ihre Arbeit dokumentiert Mensah-Schramm seit rund 20 Jahren mit dem Fotoapparat: Verletzenden Parolen, fremdenfeindlichen Plakaten und menschenverachtenden Äußerungen im öffentlichen Raum rückt sie zu Leibe. Fast täglich geht sie mit Ceranfeld-Schaber, Spraydose, Bürsten, Lösungsmitteln und Farben los, um Neonazi-Parolen und antisemitische Aufkleber zu entfernen oder zu übermalen.

In der Ausstellung werden mit Fotos im Posterformat die Ergebnisse ihres Einsatzes für Menschenrechte gezeigt.

Kostenlose Workshops

an den Schulen der Stadt

Zudem sind Bilder von Jugendlichen und Schülern zu sehen, die in Workshops mit Irmela Mensah-Schramm hasserfüllte, rassistische und antisemitische Schmierereien in positive, fröhliche und respektvolle Motive umwandeln.

Auch in Weilburg wird Mensah-Schramm auf Initiative von "Weilburg erinnert" für die Schulen kostenlose Workshops "Mit bunten Farben gegen braune Parolen" anbieten. Bereits 2018 kam sie nach Weilburg im Rahmen der Ausstellung "erfasst, verfolgt, vernichtet" zu den NS-Krankenmorden. "Seitdem steht der Verein im regen Kontakt mit Frau Mensah-Schramm und wir freuen uns, dass Frau Mensah-Schramm nun ihre Ausstellung in Weilburg zeigt", erklärte Markus Huth, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins.

"Widerstand gegen den NS damals und Widerstand gegen Rechts heute ist zentrales Leitthema der Vereinsveranstaltungen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres" meint Huth zum umfangreichen Jahresprogramm des Vereines. "Wir sind sehr dankbar, dass die Kreissparkasse Weilburg zum einen die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, uns aber auch organisatorisch und finanziell unterstützt. Die Ausstellung wird darüber hinaus finanziell gefördert durch die Holger Koppe Stiftung", erläuterte Manfred Schiebel, Kassierer des Vereins.