Weilburg: Familienvater wegen Autodiebstahls verurteilt

Das Weilburger Amtsgericht verurteilte einen 40-jährigen Familienvater wegen Autodiebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro. Foto: Mariam Nasiripour

WEILBURG - Mit einem blauen Auge ist ein 40-jähriger Familienvater aus Syrien davon gekommen. Das Amtsgericht Weilburg verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen á 30 Euro. Der Angeklagte soll im Januar 2021 das Fahrzeug seines Nachbarn gestohlen und ohne eine gültige Fahrerlaubnis damit zur Arbeit gefahren sein sowie eine Spritztour gemacht haben. Zudem soll er die Handtasche der Autobesitzerin entwendet haben, die er dann zu Hause deponierte.

Der vorsitzende Richter Oliver Löw betonte, dass die Strafe nur deshalb so mild ausgefallen sei, weil der Angeklagte bei der Rückführung der entwendeten Tasche samt Inhalt mitwirkte. "Sonst hätte es eine Freiheitsstrafe gegeben", richtete er seine Worte an den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte 90 Tagessätze á 50 Euro gefordert. Die Verteidigerin plädierte sogar für einen Freispruch und appellierte an das Gericht, ihren Mandanten nur wegen Fahrens ohne Führerschein mit einem milden Urteil zu bestrafen.

Richter glaubt Angeklagtem nicht

In seiner Urteilsbegründung sagte Richter Löw, dass er dem Angeklagten nicht glaube, dass dieser das Auto und die Handtasche nach der Spritztour wieder zurückgeben wollte. Sein objektives Verhalten widerspreche dem. "Dann hätten Sie die Handtasche nicht zu Hause deponiert", fügte Löw hinzu. Zu seinen Gunsten wurde sein Geständnis gewertet. Zu seinen Lasten sprachen seine beiden Vorstrafen wegen Fahrens ohne Führerschein. Ungeklärt blieb, ob die Tasche nun aus dem Fahrzeug entwendet wurde, wie der Angeklagte es immer wieder betonte. Oder ob die Tasche aus dem Haus der Geschädigten gestohlen wurde, wie sie es schilderte. Die Theorie der Verteidigerin zu diesem Sachstand lautete, dass die Geschädigte die Version des Diebstahls bevorzugte, weil sie sonst Ärger mit ihrer Autoversicherung bekäme, wenn raus kommt, dass ihre Handtasche in ihrem nicht verschlossenen Wagen lag. "Aber ich möchte niemandem etwas unterstellen", schloss die Verteidigerin ihre Ausführungen.

Familienvater ist geständig

Bereits zu Beginn der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte geständig. Die Handtasche habe er jedoch nicht aus der Wohnung der Geschädigten entnommen. Die Tasche habe sich im Auto befunden. Allerdings verstrickte sich der Angeklagte immer wieder in Widersprüchen. Seine Aussagen vor Gericht stimmten teilweise mit seinen Aussagen bei der Polizei nicht überein. Mal soll der Schlüssel in der Handtasche auf dem Beifahrersitz gewesen sein, mal lag dieser neben dem Schaltknüppel.

Hier kam ihm seine Verteidigerin zu Hilfe und versuchte, dem Gericht die Ereignisse des Tattages zu schildern. Sie erwähnte dabei den Cannabiskonsum ihres Mandanten am Vorabend der Tat. "Er war nicht Herr seiner Sinne, als er die dämliche Idee hatte", sagte sie. Weiter führte sie aus, dass der Angeklagte keine Erklärung für seine Tat habe und sich sogar dafür schäme.

Als einzigen Zeugen befragte Richter Löw einen 46-jährigen Hauptkommissar, der nur kurz aussagte, dass die Familie den Inhalt der Handtasche an zwei Tagen an die Geschädigte übergab. Die Übergabe erfolgte durch den Flüchtlingsbetreuer der Familie, der mittlerweile verstorben ist. Seine Aussage verlas Richter Oliver Löw aus der Ermittlungsakte vor. Der Zeuge hatte bei der Polizei ausgesagt, dass die Übergabe des Inhalts der Handtasche durch die Ehefrau beziehungsweise die Tochter der Familie passierte. Den Angeklagten habe er an den beiden Tagen der Übergabe nicht gesehen.