Weilburg: Hilfe für Kirschhofens Kultkneipe

Gastronomie in der Corona-Krise: "Wir lassen Euch nicht verhungern", verspricht Olaf Kiefer (links) - und übergibt an Gisbert Schröder dessen bestellte Schnitzelgerichte. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG-KIRSCHHOFEN. "Lassen wir den Kuckuck nicht verhungern": So heißt die Aktion, die Marvin Kiefer ins Leben gerufen hat. Er ist der Sohn von Olaf Kiefer, der in Kirschhofen den "Kuckuck" betreibt.

Sein Vater habe die Aktion "Wir lassen Euch nicht verhungern" gestartet, indem er jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag verschiedene Schnitzelgerichte zu Leuten an die Haustür bringt. Sie können aber auch abgeholt werden. Nach dem Motto: Wenn man schon nicht in die Kneipe gehen kann, dann kommt der Kuckuck eben zu dir geflogen.

Was wird aus den Dorfkneipen?

"Die Idee mit dem Spendenticker kommt nicht von mir", sagt Marvin Kiefer. Er wohnt in Gießen und habe solche Aktionen bei verschiedenen Kneipen gesehen, denn auch in größeren Städten kämpften die Kneipen ums Überleben. Er habe sich gedacht, das wäre auch etwas für den "Kuckuck", damit dieser nicht verhungern müsse.

Der Spendenticker laufe seit wenigen Tagen und bisher seien erst 50 Euro zusammen gekommen. Die Aktion komme bei den Leuten gut an, er habe bisher nichts Negatives gehört.

Ob es am Ende etwas nützt wisse er noch nicht. "Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, denn es weiß im Moment keiner, wie lange diese Krise noch anhält", meint Kiefer. Es könnte jede Gemeinde oder jeder Kreis eine Sammelspende starten, um Kneipen, Restaurants und andere Lokale über Wasser zu halten, damit man auch später noch sein Feierabendbier in der Dorfkneipe trinken kann.

Viele Selbstständige und Kleinunternehmer wären sicherlich froh über eine solche Aktion der nachbarschaftlichen Solidarität. Denn gerade jetzt sollten sich Menschen gegenseitig unter die Arme greifen und er hoffe, das tun sie auch.

Bestellung auf verschiedenen Wegen

Gisbert Schröder ist einer von Olaf Kiefers treuen Kunden. "Ich bestelle mir ein Mal in der Woche ein Schnitzel", sagte er bei der Abholung seiner Gerichte. "Bestellen kann man auf der Facebookseite vom Kuckuck, telefonisch oder per Mail", sagte Olaf Kiefer. Alle Veranstaltungen, die im "Kuckuck" geplant waren, seien in den Oktober verlegt, in der Hoffnung, dass sie dann stattfinden können.

Hier können Sie sich auch versorgen (lassen)

Einen Liefer- und Abholservice bieten auch das Hotel-Restaurant "Am Bahnhof" in Weilburg, "Bleul's Catering und Eventhaus" in Odersbach, "Cappadocia" Restaurant in Ahausen, "Jimmy's" Restaurant in Weilburg, "Metzgerei und Partyservice" Willi Jung in Gaudernbach, "Pizza und Kebaphaus - Landtor" in Weilburg, Pizzeria "La Familia" (ehemals "Da Ramo") in Odersbach, Pizzeria "Michelangelo" in Weilburg, "PM-Lounge" in Weilburg, "Poseidon" in Weilburg, Restaurant "Istanbul" in Weilburg, Restaurant "Alte Rentkammer" Weilburg, "Turmschmiede" Weilburg, "Extrawurst" in Weilburg. In Löhnberg dabei sind "La Minze", die Speisegaststätte "Zum Wilhelm", in Merenberg Pizzeria "Zum weißen Roß", in Mengerskirchen "Toscana", Restaurant-Cocktailbar "Zum Besenbinder", in Beselich Pizzeria To Go "Da Carlo" und Burger King, in Runkel Restaurant "Amalfi", in Villmar Restaurant "Lahngold", in Weilmünster Pizzeria "Germania", in Weinbach Restaurant & Pizzeria "Toscana", in Braunfels Gasthaus "Gombel".