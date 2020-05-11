Montag,
11.05.2020 - 12:30
2 min
"Weilburg ist noch immer tief in unseren Köpfen und Herzen und ein wichtiger Teil der Vergangenheit, bis heute"
Vor 175 Jahren ist die Weilburger Synagoge in der Bogengasse 2 eingeweiht worden. Die jüdische Gemeinde war bis 1933 fester Bestandteil des Lebens in Weilburg. Bei einer kleinen Gedenkfeier stand die Erinnerung daran im Vordergrund.
Ido Michel legt ein Blumengebinde nieder im Beisein von (v.l.) Pfarrer Hans Mayer, Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Christian Radkovsky (Geschichtsverein), Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz, Hans-Peter Schick sowie Joachim und Annemarie Warlies (Geschichtsverein). Foto: Sabine Gorenflo
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