Weilburg: Lateinamerikanische Musik erklingt im Innenhof

Das Trio "Latineando" spielt in Weilburg lateinamerikanische Musik. Foto: Veranstalter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG. Bei vielen Menschen wird die Sehnsucht nach kulturellen Veranstaltungen und Livemusik immer größer. Für sie gibt es jetzt eine gute Nachricht: Die Kreismusikschule Oberlahn nimmt ihre Konzertreihe "Kammerton" wieder auf. Am Freitag, 5. Juni, um 20 Uhr gibt es im Innenhof der Kreis- und Stadtbücherei lateinamerikanische Musik mit dem Ensemble "Latineando".

Das Trio, bestehend aus Mateo Martinez-Zuviria (Gesang, Gitarre), Emir Tufekcic (Gitarre) und Patrick Leuschner (Percussion) wurde 2019 gegründet und widmet sich der Musik Lateinamerikas in eigenen kreativen Arrangements und bindet damit einen bunten musikalischen Strauß. Im Programm enthalten sind sowohl Klassiker als auch unbekanntere Perlen der südamerikanischen Folklore. Mal fröhlich, mal leidenschaftlich temperamentvoll, dann wieder nostalgisch, spannt sich der Bogen durch die unterschiedlichen Stile wie Tango, Bossa, Zamba, Bolero und vieles mehr. "Latineando" möchte mit seiner Musik interkulturelle, musikalische und menschliche Begegnungen fördern.

Besucherzahl ist auf

30 Personen begrenzt

Der deutsch-argentinische Musiker Mateo Martinez-Zuviria studierte Gitarre an der Musikhochschule Stuttgart und bildete sich im Bereich Gesang, Stimmbildung und Chorleitung auf Meisterkursen in Deutschland und Dänemark fort. Emir Tufekcic, sein Kollege an der Kreismusikschule Oberlahn, studierte klassische Gitarre an der Wiesbadener Musikakademie und tritt ebenfalls seit Jahren in klassischen sowie modernen Formationen als Gitarrist in zahlreichen Konzerten auf. Erstmals musizieren beide zusammen mit dem Limburger Schlagzeuger und Percussionisten Patrick Leuschner, der seine Ausbildung in der Fachrichtung Jazz und Pop in Berlin erhielt. Auch er teilt seine berufliche Tätigkeit in das eigene Musizieren sowie das Unterrichten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Die Besucherzahl für das Konzert ist auf 30 Personen begrenzt. Die Veranstaltung wird mit einem eigenen Sicherheitskonzept durchgeführt. Die Kreismusikschule bittet darum, Mund-Nase-Schutz mitzubringen. Für die Teilnahme am Konzert sind Voranmeldungen erforderlich. Diese können im Büro der Kreismusikschule unter der Telefonnummer 06471-20 04 erfolgen oder per E-Mail an mail@kreismusikschule-oberlahn.de. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Konzert in der Aula des Komödienbaus statt.