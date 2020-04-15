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Mittwoch, 15.04.2020 - 15:30
2 min

Weilburg: Lindencult möchte den Künstlern helfen

Die Organisatoren von Lindencult aus Hasselbach sammeln Spenden und verkaufen T-Shirts - für die Künstler der ausgefallenen Konzerte.

Von Andreas E. Müller
Doris Happ und Uli Eisel im Kornspeicher, wo sonst die Veranstaltungen von Lindencult stattfinden. Erste Termine für diese Saison mussten bereits abgesagt werden. Foto: Andreas E. Müller

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