Weilburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 30-jähriger Motorradfahrer muss nach einem Sturz ins Krankenhaus. Symbolfoto: Ralf Gosch/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Bei einem Verkehrsunfall bei Weilburg ist am Sonntagabend um 18.30 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war mit einer Harley-Davidson zwischen Ahausen und Drommershausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er auf den Asphalt und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.