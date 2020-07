Weilburg muss in Kitas Platz schaffen für weitere Kinder

Mit Beginn der Sommerferien soll der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen in den Kitas in Hessen wieder starten. So hat es die Landesregierung angekündigt. Auch in Weilburg können ab Montag, 6. Juli, alle angemeldeten Kinder zurück in die Einrichtungen kommen. Doch längst nicht alle Eltern machen davon Gebrauch, weil beispielsweise ihr Kind oder ein Familienmitglied zur Risikogruppe gehört, wie Jennifer Kerry von der Stadtverwaltung erklärt. So seien manche Kitas in den nächsten Wochen voll ausgelastet, in anderen seien nur 30 Prozent der Kinder anwesend.

Von 74 Erzieherinnen und einem Erzieher würden fünf als Risikopatienten eingestuft. Diese kehrten nun wieder zurück, würden aber Arbeiten übernehmen, die für sie das Ansteckungsrisiko minimierten, etwa im Büro oder im Außenbereich. Gleichzeitig werde das Personal aus den weniger gut genutzten Kitas vorübergehend in die voll ausgelasteten Einrichtungen verschoben.

Allerdings müssen an zwei Standorten dennoch die Öffnungszeiten reduziert werden: in Kubach um zwei Stunden und in Gaudernbach um eine Stunde. Beibehalten werden die in den Sommerferien üblichen Schließzeiten. Die Stadt will bei den Eltern abfragen, ob für die Herbstferien ein Betreuungsbedarf besteht, etwa weil während der Corona-bedingten Schließung Urlaubstage schon aufgebraucht wurde, sagt Kerry.

Um im Regelbetrieb das Infektionsrisiko zu reduzieren, gilt auf dem Gelände der Kitas weiterhin Maskenpflicht. Das Betretungsverbot der Einrichtungen wird jedoch aufgehoben. An den Eingängen müssen die Hände desinfiziert werden. Zudem müssen sich Anwesende weiterhin in Listen eintragen. Eltern sind laut Kerry zudem aufgefordert, täglich zu bestätigen, dass sie und ihr Kind keinen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten.