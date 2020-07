Weilburg profitiert vom Kommunalpaket

Jetzt teilen:

Weilburg (ohe). Das Land Hessen hat ein Corona-Kommunalpaket geschnürt, mit dem es Städte und Gemeinden im Krisenjahr finanziell entlasten will. Auch Weilburg profitiert davon.

Wie Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mitteilte, hat das Landesprogramm in zwei Bereichen Auswirkungen für die Stadt. So hat Weilburg nun ein Jahr länger Zeit, die Maßnahmen aus dem kommunalen Investitionsprogramm (Kip) umzusetzen. Die Stadt nutzt diese Fördergelder aktuell dafür, das Rathaus energetisch zu sanieren. Das Kip-Programm endet nach der Neuregelung erst 2021, nicht mehr Ende dieses Jahres.

Eine vorübergehende Entlastung für den städtischen Haushalt gibt es auch mit Blick auf das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse". Dabei greift das Land den Kommunen beim Abbau der Kassenkredite, eine Art Dispo, unter die Arme. Die müssen im Gegenzug jährlich eine festgelegte Summe zahlen. In der Corona-Krise reduziert das Land in diesem Jahr den Eigenbeitrag der Stadt um die Hälfte. Laut Hanisch bedeutet dies, dass anstelle der noch ausstehenden 167 000 Euro nur 83 300 Euro fällig werden. Die Differenz wird ab dem Jahr 2022 in fünf gleichen Raten gestundet.

Hessenkasse: Rate auf

fünf Jahre gestundet

In einem Schreiben an die Stadt begründet das Hessische Innenministerium das Kommunalpaket damit, dass die Einschränkungen durch die Corona-Krise zu Steuerausfällen führen werde und dadurch die Kommunen bei Finanzierung ihrer öffentlichen Aufgaben "erheblich unter Druck" geraten.