Weilburg sagt Weihnachtsmarkt ab

Der Weihnachtsmarkt in Weilburg fällt dieses Jahr aus. Archivfoto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Weilburger Weihnachtsmarkt fällt dieses Jahr aus. Das hat der Magistrat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, wie Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) mitteilt. Eigentlich sollte die traditionelle Veranstaltung an den Wochenenden vom 10. bis 12. und 17. bis 19. Dezember stattfinden. Die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage entspannen könne, hatte sich nicht erfüllt. "Es war ein schwieriger Abwägungsprozess, der vor allem durch die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen bestimmt war. Auch wenn wir einen sicheren Weihnachtsmarkt am alternativen Standort geplant haben, so stellt sich schon die Frage, ob eine solche öffentliche Veranstaltung verantwortungsvoll in die schwierige Zeit passt und wie sie angenommen wird. Einige Aussteller haben uns bereits schon abgesagt und die Berichte über die Verläufe anderer Weihnachtsmärkte in Hessen sind nicht positiv." Daher habe sich der Magistrat schweren Herzens einstimmig dazu entschieden, den Markt abzusagen, teilt Hanisch am Dienstag mit.

Hanisch hatte im Vorfeld versucht, die Weichen so zu stellen, dass auch unter strengeren Corona-Bedingungen ein Markt hätte stattfinden können. So hatte er den Stadtverordneten ein Konzept vorgestellt, bei dem ein Markt auf dem Festgelände Hainallee durchgeführt worden wäre. Dort wären kontrollierte Eingänge möglich gewesen, anders als beim traditionellen Standort in der Innenstadt. Durch erste Erfahrungsberichte von anderen Weihnachtsmärkten habe sich aber gezeigt, dass ein solches Konzept nicht von jedem Besucher und Aussteller akzeptiert werde. Zudem müsse die Frage beantwortet werden, wie bei einem großen Andrang sich Wartezeiten außerhalb des Geländes darstellen und wie mit wartenden Besuchern umgegangen werden könne. "Wir wollen niemanden enttäuschen, der auf einen Weihnachtsmarkt gehen möchte", so Hanisch.

Verknüpfte Artikel

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist in der Adventszeit keine Entspannung de Corona-Lage festzustellen. Aktuell beträgt die Inzidenz 208,9, mit diesem Wert wie die Zahl der innerhalb der vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen bezeichnet. 17 Coronapatienten befinden sich in Normalpflegebetten, sieben in Intensivbetten im Landkreis. Das DIVI-Zentralregister meldet nur noch zwei verfügbare Intensivbetten in den Krankenhäusern des Kreises.

In Limburg wird derzeit auf dem Neumarkt ein vergleichbares Konzept durchgeführt, dort werden an Eingängen die Impf- und Testnachweise der Besucher sowie deren Ausweise geprüft, bevor sie dann ohne Maske den Gastronomiebereich des Marktes ohne Maske betreten dürfen. Doch in Limburg ist der Markt schlecht besucht, es gab Kritik vor allen in Sozialen Netzwerken. Andere Städte wiederum hatten ihre Märkte gleich ganz abgesagt, etwa Marburg. In Wetzlar wurden die Regeln derweil ebenfalls auf "2G-plus" verschärft.

Ausführliche Informationen folgen.