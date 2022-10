Weilburg: Sonja Bender 25 Jahre im Dienste der Stadt

Gratulieren Sonja Bender (Mitte) zum Dienstjubiläum (v.l.): Martin Höhler, Johannes Hanisch, Marion Wittkamm-Dienst und Jennifer Kerry. (© Stadt Weilburg)

WEILBURG - Im Weilburger Rathaus gab es ein weiteres Dienstjubiläum zu feiern: Sonja Bender, Erzieherin der Kindertagesstätte "Fizzli Puzzlis" in Odersbach, ist seit 25 Jahren bei der Stadt Weilburg beschäftigt. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) gratulierte zusammen mit Büroleiter Martin Höhler, Kita-Koordinatorin Jennifer Kerry sowie Kollegin in der Kita Odersbach, Marion Wittkamm-Dienst, und überreichte eine Urkunde zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Sonja Bender hat nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin 1997 in die Kita Odersbach gewechselt und gehört seitdem zum Team der Kita "Fizzli Puzzlis". Lediglich für die Elternzeit ihrer beiden Kinder pausierte sie in den Jahren 2000 bis 2004 und 2012 bis 2014. "In den 25 Jahren bei der Stadt Weilburg ist eine durchgängige Linie zu erkennen, denn Sonja Bender ist seit Anfang an als Erzieherin der Kita in Odersbach treu", sagte der Bürgermeister. Sie sei eine zentrale Mitarbeiterin in einem guten Team, bei dem man sich aufeinander verlassen könne, ergänzte Johannes Hanisch. Er habe höchsten Respekt vor der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher. Nicht nur der Alltag mit den Kleinen stelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kita jeden Tag vor neue Aufgaben, auch die Corona-Pandemie, für die es kein Handbuch gegeben habe, hätten die Erzieherinnen und Erzieher vorbildlich gemeistert, so der Bürgermeister weiter. "Für diese Leistung und Treue gebührt Ihnen herzlicher Dank", sagte er.

"Verantwortungsvolle und

fordernde Aufgaben"

Stellvertretend für die gesamte Mitarbeiterschaft dankte auch Büroleiter Martin Höhler für 25 Jahre Treue bei der Stadtverwaltung. "Erzieherinnen und Erzieher prägen die ersten Jahre der Kinder wesentlich und es ist eine sehr verantwortungsvolle und sehr fordernde Aufgabe", sagte er. Das wisse er aus eigener Erfahrung.

Neben der Arbeit in der Kindertagesstätte verbringt Sonja Bender gerne Zeit mit ihrer Familie und beschäftigt sich viel im Garten, sie hat immer kreative Ideen und ist sehr tierlieb. Zwei Hunde hat die Weilburgerin, mit denen sei immer viel unterwegs ist.