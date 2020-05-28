Donnerstag,
28.05.2020 - 19:57
2 min
Weilburg: SPD-Mann Bock kritisiert Offenlage der Kirmesplatz-Pläne
Der Weilburger SPD-Fraktions-Chef kritisiert den Zeitplan für das Kirmesplatz-Bauleitplanverfahren. Anlass ist die Offenlage der Unterlagen zu einer Zeit, in der die Bürger angesichts der Corona-Pandemie aufgefordert seien, zu Hause zu bleiben.
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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