Weilburg sucht neuen Pächter für Jugendzeltplatz

Für den Weilburger Jugendzeltplatz Hauseley wird ein neuer Pächter gesucht. Foto: Stadt Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die Stadt Weilburg sucht für den Jugendzeltplatz Hauseley ab sofort einen neuen Pächter. Das Areal, das an der Lahn direkt hinter dem Schifffahrtstunnel liegt, ist 4372 Quadratmeter groß, bietet Platz für bis zu 130 Personen und ist an Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen. Auf dem Campingplatz stehen zwei Grillstellen zur Verfügung, zudem ist das Gelände nicht nur vom Wasser aus, sondern auch für den motorisierten Verkehr erreichbar.

Das Sanitärgebäude befindet sich im Eigentum des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg und wird im Wege der Unterverpachtung an den Pächter übertragen. Es handelt sich um einen Zeltplatz mit einfachem Standard, daher sind keine Duschmöglichkeiten vorhanden.

Platz ist bei

Jugendgruppen sehr beliebt

Der Jugendzeltplatz ist jährlich in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September geöffnet und erfreut sich großer Beliebtheit bei Jugendgruppen. Zweckbestimmung des Jugendzeltplatzes ist die Förderung und Entwicklung der Wanderbewegung und der Naturverbundenheit der Jugend sowie die nachhaltige Wertschätzung und Erhaltung eines gesunden natürlichen Lebensraumes.

Für die Pacht des Geländes einschließlich des Sanitärgebäudes fällt ein jährlicher Betrag in Höhe von 3500 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer an. Die genauen Informationen zu der Ausschreibung sind auf der Homepage der Stadt Weilburg (www.weilburg.de) unter dem Menüpunkt "Öffentliche Bekanntmachungen" zu finden.

Interessenten können ihre Bewerbung bis 31. Januar an die Stadt Weilburg (Martin Höhler, Mauerstr. 6/8, 35781 Weilburg) oder per E-Mail an m.hoehler@weilburg.de richten.