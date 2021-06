Weilburg: Tagesklinik für Senioren öffnet wieder

Die Räumlichkeiten der Geriatrischen Tagesklinik (im Uhrzeigersinn oben links beginnend): Empfang, Bewegungsraum, Ruheraum und Aufenthaltsraum. Foto: Kreiskrankenhauses Weilburg

WEILBURG - Unter Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzeptes können endlich wieder Patienten in der Geriatrischen Tagesklinik des Kreiskrankenhauses Weilburg aufgenommen werden.

Durch die Corona-Pandemie musste diese Leistung vorübergehend ausgesetzt werden. Um den coronabedingten Sicherheitsabstand zu gewährleisten, werden von den zehn vorhandenen Plätzen zunächst nur sechs belegt.

"Die Isolierung während der Corona-Pandemie war insbesondere für viele ältere Menschen schwer auszuhalten", bestätigt Gunter Reuling, Chefarzt der Geriatrie. "Wir sind sehr froh, dass wir nun wieder, unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes, Patienten in unserer Tagesklinik betreuen können."

Die Tagesklinik ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der stationären Versorgung und der Möglichkeit, wieder selbstständig im eigenen Wohnumfeld leben zu können und mit ambulanter Versorgung betreut zu werden.

Wenn die Patienten in die Tagesklinik kommen, dann ist ihr Genesung-Status schon so, dass sie über Nacht zu Hause sein können und den Tag von 8.30 bis 16 Uhr in der Klinik verbringen. Dort werden die Senioren von den gleichen Berufsgruppen wie auch im stationären Bereich behandelt. Das bedeutet medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgung gemeinsam mit den Psychologen.

Gunter Reuling erklärt das Konzept der Tagesklinik: "Die Patienten werden von uns hier tagsüber rundum versorgt inklusive der Medikamentengabe - einzig, dass sie zu Hause übernachten. Sie trainieren sozusagen schon wieder den Schritt in die Selbstständigkeit der eigenen heimischen Umgebung."

Beginn mit

sechs Patienten

Die Tagesklinik startet zunächst mit sechs Patienten, die von Hausärzten eingewiesen werden oder als stationäre Patienten aus dem eigenen Krankenhaus kommen. Voraussetzung für die Aufnahme sind ein negativer Corona-Abstrich, der nicht älter als 96 Stunden sein darf, und eine zweite Impfung, die 14 Tage zurückliegt.

Antigen-Tests werden bei Aufnahme und Entlassung absolviert sowie täglich bei allen in der Tagesklinik befindlichen Patienten. Des Weiteren gibt es strenge Regeln für den Transport der Patienten, die Raumsituation und die Gruppenaktivitäten.