Weilburg trauert um ehemaligen Dekan Eduard Wunderlich

WEILBURG - "Weilburg ist unsere Schicksalsstadt geworden" - so hat es Eduard Wunderlich, evangelischer Pfarrer von 1960 bis 1989 an der Schlosskirche Weilburg, einmal formuliert. Am ersten Weihnachtstag 1960 wurde er als neuer Pfarrer an der Schlosskirche Weilburg in sein Amt eingeführt. Fast 30 Jahre wirkte er dort, später auch noch in ehrenamtlicher Funktion. Von 1969 bis 1978 war er zudem Dekan des damaligen Dekanats Weilburg. Am 8. März ist Eduard Wunderlich mit 98 Jahren gestorben.

Geboren er am 10. Juli 1923 in Asch in der damaligen Tschechoslowakei, seit 1956 war er verheiratet mit seiner Frau Helga. Sein Lehrvikariat absolvierte er in Rüsselsheim, die anschließende Seminarzeit in Friedberg. Die erste Pfarrstelle hatte Wunderlich in der Epiphanias-Gemeinde in Frankfurt. Ordiniert wurde er durch Propst Goebel am 14. Oktober 1956, danach trat er die erste ordentliche Pfarrstelle in Seelbach an. Zum Jahresende 1960 schließlich übernahm Pfarrer Wunderlich auf Wunsch von Propst Herbert die Stelle an der Schlosskirche in Weilburg, der er bis zuletzt treu blieb.

In einer seiner letzten öffentlichen Reden, anlässlich seines 60-jährigen Ordinationsjubiläums 2016, erinnerte er sich detailverliebt an die Schlosskirche von damals: schmale Sitzflächen, keine Lautsprecheranlage und Namensschilder an den Bänken, die an lange vergangene Zeiten erinnerten. Die Heilig-Grab-Kapelle war in desolatem Zustand; es gab also viel zu tun, die historische Kirche und die Kapelle in einen zeitgemäßen Zustand zu bringen.

Zusammen mit seiner Frau baute er vieles auf in der Gemeinde: Mütterkreis, Frauenhilfegruppen, Jugendarbeit, Bastelkreis. Alle zwei Jahre fand ein großer Weihnachtsbasar statt. Mit zwei Partnergemeinden in der DDR, Stolberg im Harz und Oranienbaum bei Dessau, gab es regelmäßige Kontakte. In Wunderlichs aktive Zeit als Pfarrer und Dekan fiel schließlich auch die 68er-Bewegung, die selbst vor dem ländlich geprägten Umfeld nicht Halt machte und für leidenschaftliche Diskussionen in Dekanat und Gemeinden sorgte.

Der lebendige Glaube

als besonderes Anliegen

Eine Konstante in der Gemeindearbeit sah Wunderlich stets in der Kirchenmusik, die Weilburg zu einem wahren kirchenmusikalischen Leuchtturm machte.

Was stets Eduard Wunderlichs besonderes Anliegen war: der lebendige Glaube. Für ihn erschöpfte sich Christsein nicht nur in sozial-diakonischem Handeln, es musste auch von tiefem inneren Glauben getragen sein. Daher hatte er 1979 auf eine Wiederwahl als Dekan freiwillig verzichtet, die Verwaltungsaufgaben nahmen ihn zu sehr in Anspruch. Lieber erfüllte er die eigentlichen Aufgaben, die ihm als Geistlichem gestellt waren, die ihn in den Beruf und die Berufung als Pfarrer gebracht haben: Er wollte predigen und in der Gemeinde unmittelbar mit den Menschen zu tun haben.