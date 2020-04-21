Dienstag, 21.04.2020 - 12:00
3 min
Weilburg: Veranstaltungen werden in den Herbst verlegt
Von Sabine Gorenflo
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BEZUGSQUELLE
Die Broschüre "Flagge zeigen für Europa" kann beim Weilburger Forum, Projektbüro Europawoche, Tortonastraße 14, 35781 Weilburg und über die E-Mail Adresse kontakt@schulforum-limburg-weilburg.de bestellt werden. Vorbestellungen sind möglich.
Da die Broschüre kostenfrei weitergegeben wird, seien Spenden auf das Spendenkonto des Forums bei der Kreissparkasse Weilburg erwünscht.
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