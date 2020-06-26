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Freitag, 26.06.2020 - 03:00
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Weilburg: Wegfall der Turnhallen-Tribüne sorgt für Ärger

Derzeit wir die Tribüne der Turnhalle der Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule saniert. Aus Kostengründen soll die Tribüne abgeschafft werden - was für großen Ärger sorgt.

Von Sabine Gorenflo
Die Turnhalle der Gagern-Schule wird derzeit saniert. Die Tribüne ist bereits abgebaut und soll auch nicht wieder eingebaut werden. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Die Turnhalle der Gagern-Schule wird derzeit saniert. Die Tribüne ist bereits abgebaut und soll auch nicht wieder eingebaut werden. Foto: Sabine Gorenflo

Die Turnhalle der Gagern-Schule wird derzeit saniert. Die Tribüne ist bereits abgebaut und soll auch nicht wieder eingebaut werden. Foto: Sabine Gorenflo

Nicht nur bei den Bosselturnieren wird eine Tribüne benötigt, auch bei vielen anderen Turnieren und Schulveranstaltungen. Das sagen die Nutzer der Turnhalle am Windhof. Der Kreis spricht von "äußerst seltener" Nutzung und sieht keine Notwendigkeit für schulische Anforderungen. Foto: Sabine Gorenflo

Nicht nur bei den Bosselturnieren wird eine Tribüne benötigt, auch bei vielen anderen Turnieren und Schulveranstaltungen. Das sagen die Nutzer der Turnhalle am Windhof. Der Kreis spricht von "äußerst seltener" Nutzung und sieht keine Notwendigkeit für schulische Anforderungen. Foto: Sabine Gorenflo

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
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