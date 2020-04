Weilburg: Wer braucht Beistand?

In der Tourist-Info laufen alle Fäden zusammen. Foto: Margit Bach

WEILBURG (red). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Weilburg und Umgebung steigt weiter an. Viele Bürger befinden sich zudem in häuslicher Quarantäne oder können aktuell die Wohnung nicht gefahrenlos verlassen, weil sie zur Risikogruppe gehören.

Besonders in einer so schwierigen Zeit mit einer gänzlich neuen Herausforderung ist es wichtig, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Dabei kann im Prinzip jeder helfen: Einkäufe, Botengänge, Betreuung der Kinder, Nachhilfeunterricht per Telefon oder Videotelefonie und beispielsweise Gassi gehen mit dem Hund. Manchmal hilft auch ein Telefongespräch, ein paar aufmunternde Worte für diejenigen, die gänzlich allein sind.

Um Helfer und Unterstützungssuchende aus Weilburg und seinen Stadtteilen zusammenzubringen, bietet die Stadt Weilburg Unterstützung an. Hierzu werden mehrere Kontaktmöglichkeiten angeboten.

Auf der Homepage der Stadt Weilburg ist ein Formular hinterlegt, das freiwillige Helfer und Unterstützungssuchende schnell und einfach online ausfüllen können. Benötigt werden Name, eine Kontaktadresse sowie die Anschrift. Alle Helfer können zudem frei entscheiden, welche Tätigkeiten sie für Mitmenschen in Weilburg und Umgebung übernehmen können.

Hilfesuchende geben an, welche Unterstützung sie benötigen. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info Weilburg sammeln die Daten und bringen so Helfer und Unterstützungssuchende zusammen.

Sie suchen Hilfe

oder möchten helfen?

Das Online-Formular zum Ausfüllen wird auf der Homepage der Stadt Weilburg www.weilburg.de zur Verfügung gestellt. Gerne können Sie Hilfsangebote und Anfragen auch direkt per E-Mail an tourist-info@weilburg.de, telefonisch 0 64 71-3 14 67, per WhatsApp 0 15 12-2 74 81 33 oder über die Social Media Kanäle auf Facebook (@StadtWeilburg) und Instagram (weilburg_de) richten.

Selbstverständlich werde, so schreibt die Stadt, der Datenschutz hier eingehalten und die Vermittlung erfolge nach vorheriger Absprache.