Weilburg will optisches Ärgernis beseitigen

Soll saniert werden: Das Parlament stimmt dem Ankauf der Immobilien Ritsche 3 und 5 zu. So soll ein "Schandfleck" in Weilburg verschwinden.

WEILBURG - Weilburg will ein optisches Ärgernis beseitigen. Aus diesem Grund stimmten die Parlamentarier auf ihrer jüngsten Sitzung, die zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in der Aula im Komödienbau stattfand, einstimmig dafür, dass die Stadt die beiden Immobilien Ritsche 3 und 5 aufkaufen soll.

Als ein "notwendiges Handlungsfeld in der städtebaulichen Entwicklung der Altstadt", wurden die beiden optisch verfallen wirkenden Gebäude in der Beschlussvorlage beschrieben. Vor allem der Blick aus dem Hotel Lahnschleife auf die Immobilien der Ritsche sei für die Gäste der Stadt als "erste Visitenkarte" alles andere als einladend und nicht repräsentativ. Nun will die Stadt die Immobilien für 129 000 Euro kaufen und im Anschluss sanieren.

"Wir begrüßen dies und ermuntern den Bürgermeister, weitere Verhandlungen zu führen", sagte CDU-Fraktionschef Thomas Schmidt. Der Beschluss sei "ein Erfolg für uns alle." Es gebe allerdings sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen noch "einiges zu tun".

Als ein "positives Signal" für die Tourismusstadt Weilburg bezeichnete FDP-Fraktionschef Hans Werner Bruchmeier den Beschluss des Parlaments. Der Preis von 129 000 Euro sei zwar nicht gering, spiegele aber die Situation auf dem Wohnungsmarkt wider. "Wir hoffen, dass die Stadt nun auch noch andere Objekte in der Innenstadt kauft."

Zustimmung kam auch von den Freien Wähler. Fraktionschef Gerhard Würz erinnerte sich in seiner Rede daran, wie er zu Schulzeiten an den damals noch optisch ansprechenden Gebäuden vorbeigegangen sei. "Damals gab es dort ein Friseursalon. Das weckt Erinnerungen. Ich freue mich sehr, wenn die Gebäude nun erneuert werden."

Jan Kramer, Fraktionschef der SPD, sagte, wenn Weilburg sich gestalten wolle, müsse es auch selber aktiv tätig werden. "Der Markt regelt nicht alles. Wir als Sozialdemokraten wissen das schon lange."

Laut Beschlussvorlage solle nach dem Ankauf der Immobilien "umgehend" die Sanierung der Fassade beginnen und neue Türen und Fenster in Auftrag gegeben werden.

In der "Nummer 5" müsse der Innenausbau noch beendet werden. Danach solle das Objekt entweder als Wohnraum genutzt oder als Ferienwohnung vermietet werden. "Hausnummer 3" könne weiterhin vermietet werden. Geplant sei, die Objekte als Treuhandvermögen der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH zur Vermietung zu überlassen.

"Damit schaffen wir Wohnraum für Singles oder junge Menschen, die zum ersten Mal aus ihrem Elternhaus ausziehen, aber weiterhin in Weilburg leben wollen", lobte Jan Kramer den Beschluss.

Das Grundstück "Ritsche 3" hat laut Beschlussvorlage eine Größe von 32 Quadratmetern, das Grundstück Ritsche eine Größe von 40 Quadratmetern.