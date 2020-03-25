Mittwoch, 25.03.2020 - 12:30
4 min
Weilburg wird zum Schauplatz eines Krimis
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
CTV+I2IcoTW1pzp8Y2V+EJyhVT15p3EypzaQgaAypvOYpzygnJ5uoTMuoTjfVTEyp3AyovOGpUIlMJ4tozSwnPOKMJyfLaIlMlOzj7kbpzIhBvOHnT9gLKZtFTIgpPObLKDtp2IcovOypaA0MKZtDaIwnPOaMKAwnUWcMJWyov4tFJ4tVxS1p3Eypz4tMfB8pvOxMJ4tE3WuMzIhVvOhnJ1gqPOxMKVtF29hpzIeqT9lVTEypvOVMJyhpzywnP12o24gE2SaMKWhYIAwnUIfMFOmMJyhMFOZMKAypvOgnKDtLKIzVTIcozHtp3Ouoz5yozEyVUIhMPOaMJuynJ1hnKA2o2kfMFOnMJy0pzIcp2HtnJ4tMTSmVTWupz9wn2HtI2IcoTW1pzph
H29jnTyyVRqupz5cMKVtq2yfoPOynJ4tEzSgnJkcMJ5lj6E0p2IfVTmQgaAyovjtLKIzVTEuplOmnJHtLzIcVTEypvQQyzMzoaIhMlOynJ5yplOuoUEyovOGLKWaplOaMKA0o8BsMJ4tnKA0YvOGMJyhMJ4tIKWmpUW1ozptnTS0VTEuplOFj6E0p2IfVUMipvNmZQNtFzSbpzIhYvOULKWhnJIlVTuuqPOhqKVtMJyhMJ4tMJyhrzyaMJ4tFTyhq2IcpmbtEKZtnTS0VTI0q2SmVT1cqPOxMKVtGpB8oacyVTyhVSqynJkvqKWaVUc1VUE1ov4tIJ5xVUAiVT1uL2u0VUAcL2ttMTyyVTc1ozqyVRMlLKHtLKIzVTyhVTEcMFOGqTSxqPjtMTyyVRShMzShMlOxMKZtZGthVRcunUWbqJ5xMKW0plO1oaEypvOUpzSzVRcinTShovOSpz5mqPOynJ5yovOapz/Qa2IhVSIgLaW1L2ttMKWfMJW0MF4tEJyhMFOnMJy0YPOcovOxMKVtGz9fLJ4tE2SlozyypvOfMJW0MFO1ozDtnJ4tMTIlVTEypvOdqJ5aMFOALJ5hVTyhVTEcMFOWoaElnJqyovO1ozDtGJSwnTIhp2AbLJM0MJ4tMTImVTwQgzMcp2AbMJ4tDJkfqTSaplObnJ5ynJ5aMKciM2IhVUq1pzEyYPO3MJyfVTS1L2ttMKVtMJyhMJ0tE2IbMJygozymVTS1MvOxMKVtH3O1pvO3LKVh
FJ4tp2IcozIgVRIlp3EfnJ5ap3qypzftqzIlq2IvqPOxMKVtI2IcoTW1pzqypvOHnT9gLKZtFTIgpPOynJ5yovOYpzygnJ5uoTMuoTjfVTucp3EipzymL2uyVRWyrfB8M2HtqJ5xVTIcozHtGTyyLzImM2ImL2ucL2u0MFOgnKEynJ5uozEypv4tH2IcovNmZQttH2IcqTIhVUIgMzSmp2IhMTImVRW1L2tfVTEuplOmMJy0VUqyozyaMJ4tITSaMJ4tnJ0tDaIwnTuuozEyoPOypzwQcTk0oTywnPOcp3DfVUAjnJIfqPOcovO6q2IcVScynKEyLzIhMJ46VTygVRuyqKEyVUIhMPOcoFOXLJulVQR3ZQZh
WO DAS BUCH ERHÄLTLICH IST
Die für kommende Woche auf dem Kornspeicher "Lindencult" geplante Lesung muss wegen der Vorsichtsmaßnahmen angesichts der Corona-Krise erst einmal ausfallen.
Wer Interesse hat, kann das Buch aber selbst in die Hand nehmen. Seit wenigen Tagen ist es im Buchhandel und über den Verlag selbst erhältlich. Unterstützung bekomme er auch von der Weilburger Residenzbuchhandlung, die bereits 100 Exemplare geordert habe, sagt Thomas Hemp. Während der vorübergehenden Schließung der Buchhandlung kann "Austern für den Grafen" aber zur Auslieferung bestellt werden.
Das Buch gibt es als Hardcover (ISBN: 978-3-7482-5467-6, 22,99 Euro), als Taschenbuch (ISBN: 978-3-7482-5466-9, 14,99 Euro) und als E-Book (ISBN: 978-3-7482-5468-3, 4,99 Euro).
VxywnPObLJWyVUAwnT9hVTygoJIlVTEuoJy0VTqyoTyyLfBxqJqyoUDfVTIcovOPqJAbVUc1VUAwnUWynJWyovVfVUAuM3DtMTIlVRkynUWypvOzj7klVRWco2kiM2yyVUIhMPOGpT9lqP4tIz9lVToQiT5zVRcunUWyovO3nKWxVTEcMFOWMTIyVTEuoz4tn29hn3WyqP4tETSmplOxnJHtE2ImL2ucL2u0MFOmMJyhMKZtETIvj7k0pz9gLJ5mVTSgVRuiMzHtqz9hVRqlLJLtFz9bLJ5hVRIloaA0VUAjnJIfqPjtn29goKDtozywnUDtqz9hVUIhM2Izj6Ebpv4tETIhovOmMJy0VT1ynUVtLJkmVUcynT4tFzSbpzIhVTyhp3cyozyypaDtFTIgpPOgnKDtH2Abj7kfMKWhVTEypvOULJqypz4gH2AbqJkyVTcyMTImVRcunUVtMTyyVSAjnJIfp3cyozIhVPWZMJWyovOcoFOGL2ufo3AmVv4tEfB8pvOxnJHtH3cyozIhYPOxnJHtMTIlVQH1YHeQcTulnJqyVUAyoTWmqPOmL2ulMJyvqPjtnTS0VTIlVZB8LzIlVTEcMFOXLJulMFOcovOOpzAbnKMyovjtGKImMJIhVUIhMPOPj7kwnTIlovOlMJywnTkcL2ttGJS0MKWcLJjtM2ImLJ1gMJk0YvOGolO2nJIfYPOxLKAmVTImVTWynFNvGTIvMJ4tnJ0tH2AboT9mplVtM2SlVT5cL2u0VTSfoTImVUc1pvOOoaqyozE1ozptn29goJIhVTguoz4hVPWSplO3j6ElMFOxo2AbVUAwnTSxMFjtq2IhovOxnJImMKVtEaIhMUImVT5cL2u0VTqyoaI0raDtq2ylMPVfVT1ynJ50VRuyoKNh
IJ5xVUElo3E6MTIgVUA0MJAeqPOcovNvDKImqTIlovOzj7klVTEyovOUpzSzMJ4vVT5iL2ttqzyyoPO6qKCQcUE6oTywnTHtHzIwnTIlL2uyYHSlLzIcqP4tH2IcozHtFJ5zo3WgLKEco25yovObLKDtMKVtqz9gVRuyp3Acp2AbMJ4tH3EuLKEmLKWwnTy2YPO2o20tDzIlM2WuqF0tqJ5xVSA0LJE0oKImMKIgYPOuLzIlVTS1L2ttqz9hVRWyMTyyoaA0MKEyovOxMKZtI2IcoTW1pzqypvOGL2ufo3AmMKZtMKWbLJk0MJ4hVPWWL2ttrzIcM2HtMTSmVRkyLzIhYPO3nJHtMKZtnJ4tI2IcoTW1pzptq2SlVvjtp2SaqPOVMJ1jYvOQnTSlLJg0MKWyYPOuLzIlVTS1L2ttEKWfLKAmMFO1ozDtIzIloTS1qTWupaIhM2IhVUAiq2yyVRqyp2AbnJAbqTIhYPOxnJHtnJ0tDaIwnPOuqJMaMJqlnJMzMJ4tq2IlMTIhYPObj6E0qTIhVTybpzHtIz9loTSaMFOcovOxMKVtE2ImL2ucL2u0MFOKMJyfLaIlM3ZhVPWRnJHtHKIyoTkyozkuM2HtnJ4tI2IcoTW1pzptnKA0VUEioTjhVR1uovOznJ5xMKDtLJkfMKZfVUquplOgLJ4topB2L2u0MFjtq2IhovOgLJ4tMJyhoJSfVTIcoaEuqJAbqP4v
ETSmVRcunUVtZGpjZlObLJWyVTIlVTEyp2uuoTVtLzI3qKAmqPOuoUZtraqynKEyVScynKEyLzIhMFOmMJyhMKZtI2Iln3ZtM2I3j6EboUDfVTEyoz4tnJ4tnzIhMKVtJzIcqPObLJWyVTEypvOUpzSzVTEcMFOGqTSxqPOeo21joTI0qPO1oKA0paIeqUIlnJIlqPjtI2IcoTW1pzptp2IcovOvnKZtnTI1qTHtMKucp3EcMKWyozEyplOUMKAcL2u0VTqyM2IvMJ4hVPWSplO3LKVtMJyhMFOxMKVtMJ50p2AbMJyxMJ5xp3EyovOGnKE1LKEco25yovOxMKVtH3EuMUDfVTEcMFOmnJHtLzymVTuyqKEyVUOlj6EaqPVfVTMcozEyqPOxMKVtF29hpzIeqT9lYvORLKZtDaIwnPOgLJptMTImnTSfLvO2nJIfoTIcL2u0VTIcovOBnKAwnTIhpz9gLJ4tp2Icovjtp28tFTIgpPjtLJWypvOypvO3o2kfMFOKMJyfLaIlMlOypzMunUWvLKVtoJSwnTIhYvOKMKVtMUIlL2ttMTyyVSA0LJE0VTqynTHfVUqypzEyVUMcMJkyVSAwnTS1pTmQcUE6MFOuqJAbVTygVTuyqKEcM2IhVSqynJkvqKWaVUqcMJEypzIln2IhozIhYvNvI2ylVUAcozDtLJkmVSA0LJE0VTIcovOAqKAyqJ0vYPOmLJq0VTIlYt==
E3I0VTIcovOXLJulVTuuLzHtMKVtLJ4tMTIlVRqyp2AbnJAbqTHtLJ0tEJ5xMFOaMKAwnUWcMJWyovjtraqcp2AbMJ56MJy0oTywnPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtHTSmp2SaMJ4tqzIlq29lMzIhVUIhMPOhMKHtMz9loKIfnJIlqP4tETSvMJxtnTSvMFOypvO2nJIfVZB8LzIlVTEuplOGL2ulMJyvMJ4tM2IfMKWhqPjtLzIlnJAbqTI0VTEypvOKMJyfLaIlM2IlBvNvETSmVTqynUDtozywnUDtMJyhMzSwnPOgLJjtp28traqcp2AbMJ5xqKWwnP4vVRIlVTuuLzHtMTyyVSIloTS1LzHtMTSzj7klVTqyoaI0raDhVRIcozHtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVUAynFOypljtMTyyVRqyp2AbnJAbqTHtp28traHtn29hp3ElqJyypzIhYPOxLKAmVTEypvOZMKAypvOhnJAbqPOmo2MipaDtLKIzVTEcMFOZj7MmqJ5aVUA0j7oQa3DfVUAiozEypz4tLKIwnPOgLJjtLKIzVTEcMFOzLJkmL2uyVRoQcTulqTHtM2Ifo3EmqPO3nKWxYt==
DJ0tEJ5xMFOmnJ5xVTImVQZ2VRgupTy0MJjtM2I3o3WxMJ4fVTEcMFOcoFOmqZBxozEcM2IhVSqyL2umMJjtMTyyVRqyp2AbMJuhnKAmMFObMKI0MFO1ozDtqz9lVQZjZPOXLJulMJ4tMKW6j6EboTIhYvOTj7klVTEcMFOWoTk1p3ElLKEco24tn29hoaEyVRuyoKNtp2IcozIhVRMlMKIhMPORnJI0MKVtDz9aMKVtM2I3nJ5hMJ4fVTEypvOnMJywnT51ozqyovO2o24tMTIhVSAwnTS1pTmQcUE6MJ4tLJ5aMJMypaEcM3DtnTS0YvOYLJkfnJqlLJMcMF1SoTIgMJ50MFOuqJLtMTIgVRW1L2uwo3MypvO1ozDtraHtDzIanJ5hVTcyMTImVRgupTy0MJkmVUA0LJ1gMJ4tLKImVTEypvOTMJEypvO2o24tDz9lnKZtFaIlnJZh
ETSgnKDtLKImVTEypvOUMKAwnTywnUEyVTS1L2ttMJyhVRW1L2ttq2ylMPjtq8BxnTk0MFOxMKVtAGHgnfBxnUWcM2HtFTIgpPOxMJ4tFTSgLaIlM2IlVSAyoTLgHUIvoTymnTyhMl1JMKWfLJptVyElMJEcqTyiovVhVRElqJAeVUIhMPOJMKW0pzyyLvQQiTWypz5ynT1yVTEypvOJMKWfLJphVRSfoTImVTShMTIlMFOfLJptnJ4tp2IcozIlVRuuozDfVTIcovOIoKA0LJ5xYPOxMKVtMTIgVRkynUWypvO3nJAbqTyaVUqupwbtVxImVTWfMJyvqPO2o24tqz9lozHtLzymVTucoaEyovOgMJyhVREcozptYFOgMJyhVSEcqTIfYPOgMJyhVRAiqzIlYvV=
DKIzVTEcMFOFMKAiozShrvOuqKZtMTIlVRkyp2Ilp2AbLJM0VTymqPOHnT9gLKZtFTIgpPOhqJ4tLzImo25xMKWmVTqyp3Ouoz50YPOypvObLJWyVUAynUVtM3Wij59yovOFMKAjMJg0VTEuqz9lYvOSnJ4tn2kynJ5ypvOYpzIcplOxqKWzqTHtp2IcovOSpaA0oTyhM3A3MKWeVUAwnT9hVTyhVTEyovOVj6EhMTIhVTuuoUEyovO1ozDtoTImMJ4hVREcMFOFMJSeqTyiozIhVUAynJIhVTE1pzAbq2IaVUOip2y0nKLtM2I3MKAyovjtoJIcoaDtFTIgpPOypzkynJAbqTIlqP4tDzImo25xMKWmVUA0o2k6VTuuqPOcnT4tMTyyVRS1p3AuM2HtMJyhMKVtDzIeLJ5hqTIhVTqyoJSwnUDfVTEcMFOgMJyhqTHfVT1uovOej7MhozHtMTSmVRW1L2ttLKIwnPO2MKWznJkgMJ4fVUMypaYQcUDtMKVh